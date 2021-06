Fischland-Darß-Zingst

Die elektronische Gästekarte, mit der Urlauber den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei nutzen können, sollte nicht nur ein Quantensprung im Tourismus der Region sein, sondern die Akteure der Branche auch zusammenrücken lassen. Der scheidende Vorstandsvorsitzende des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Roland Völcker, sieht in der Karte gar ein Markenzeichen für die Region.

Die später geplante digitale Variante der Gästekarte soll dann auch noch Zusatzleistungen beinhalten, etwa Rabatte für Museumsbesuche. Doch mit der Einigkeit in der Region ist es inzwischen nicht mehr weit her, und der regionale Tourismusverband befindet sich derzeit im Umbruch.

Mit gleichlautenden Vorlagen sind die Kommunen in der Region nun aufgefordert, sich zu positionieren. Und da fangen die Probleme an. Als eine der ersten Kommunen hat Ribnitz-Damgarten zugestimmt. In der Stadt wird darauf gesetzt, dass durch die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mehr Urlauber auch einen Abstecher in die Bernsteinstadt machen.

Zustimmung nicht ungeteilt

Doch ungeteilt ist die Zustimmung nicht, wie Roland Völcker während der jüngsten Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes sagte. Barth beispielsweise hat das Vorhaben erst einmal auf die lange Bank geschoben. In Dierhagen hat Roland Völcker aus dem Tourismusausschuss der Gemeindevertretung negative Signale vernommen. Die Teilnahme Wiecks sei ungewiss, Zingst wolle zwar die Gästekarte, aber ohne ÖPNV. Prerow hat eine Abstimmung zu dem Grundsatzbeschluss vertagt.

Aus Wustrow liegt gar eine Kündigung zum Jahresende vor. Dabei ist das Ostseebad gerade erst Mitglied in dem Verband geworden. Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) würde es am liebsten auch dabei belassen. Seitens des Verbandes soll es Gespräche mit Mitgliedern der Gemeindevertretung des Ostseebades auf dem Fischland geben, um die Abkehr noch zu verhindern.

Einstimmig haben am Dienstagabend die Mitglieder der Borner Gemeindevertretung dem Grundsatzbeschluss zugestimmt. Der zweite stellvertretende Bürgermeister des Boddendorfs, Mathias Löttge (CDU+), nannte die Entscheidung als „klares Bekenntnis zur Region“. Allerdings sei das dicke Brett noch nicht gebohrt, gemeint war damit die Gemeinsamkeit in der Region.

Initiativen bremsen Projekt

Zwei Initiativen, eine auf Ebene des Landkreises, eine auf Landesebene, bremsen das ehrgeizige Vorhaben aus. So fand sich im Kreistag eine Mehrheit für einen Vorschlag von CDU und Freien Wählern, prüfen zu lassen, ob und wie der öffentliche Personennahverkehr im Kreis grundsätzlich kostenfrei angeboten werden könne. In eine ähnliche Richtung geht das Engagement im Wirtschaftsministerium, wonach wenigstens in den touristischen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns Bus und Bahn kostenfrei fahren sollen, perspektivisch im ganzen Land. Die Arbeiten für dieses Vorhaben sollen Mathias Löttge zufolge noch innerhalb der nächsten vier Wochen anlaufen. Auswirkungen auf das Vorhaben des Tourismusverbandes haben die Initiativen aber schon jetzt.

Die geplante Einführung der Gästekarte Anfang kommenden Jahres gelingt keinesfalls, so Roland Völcker während der jüngsten Mitgliederversammlung. Und das liege vor allem an der zögerlichen Beschlussfassung in den Stadt- und Gemeindevertretungen. In der Barther Stadtvertretung wurde das eben auch mit der Landesinitiative begründet.

Enttäuschung wegen Zeitverzugs

Roland Völcker, der die elektronische Gästekarte seit Jahren maßgeblich mitentwickelt und deren Einführung vorantreibt, zeigte sich angesichts der Verzögerung enttäuscht. Während der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes drängte er aufs Tempo. „Wir wollen nicht drei Jahre warten.“ Grundsätzlich müsste die Initiative des Landes nun mit der Strategie des Verbandes abgestimmt werden.

Ein dickes Lob für das Engagement Roland Völcker gab es während der Mitgliederversammlung von einer Vertreterin des Wirtschaftsministeriums. Die Region Fischland-Darß-Zingst und das Küstenvorland seien in Sachen elektronischer Gästekarte führend.

Das Projekt als Teil der Modellregion-Initiative des Landes ist inzwischen durchgerechnet. Für die Kosten kommen die Gäste selbst auf, indem sie künftig eine höhere Kurabgabe zahlen müssen. Das Plus beträgt für die Nutzung der Busse samt dem technischen Systembetrieb annähernd 50 Cent. Auch Einwohner sollen profitieren, sie können eine Jahreskarte erwerben oder die Wohnsitzgemeinde übernimmt diese Kosten.

Auswirkungen auf Verband

Das Projekt hatte zuletzt auch den Verband selbst betroffen. Nach dem Wechsel des Geschäftsführers Jens Oulwiger zu den Stralsund Museen hatte der Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker sich um die Stelle beworben. Weil aber der Rückhalt gerade auch zu seinem Lieblingsprojekt elektronische Gästekarte nicht ungeteilt ist, erteilte er dem Tourismusverband eine Absage – und legte in diesem Zusammenhang auch gleich noch den Vorsitz des Vorstandes nieder.

Während der Mitgliederversammlung auf der Freilichtbühne in Prerow trat der 15-köpfige Vorstand geschlossen zurück. Für die Neuwahl des Gremiums kandidierten 17 Bewerberinnen und Bewerber. Gewählt wurden im Wesentlichen die bisherigen Vorstandsmitglieder. Während einer Vorstandssitzung am Mittwoch kommender Woche soll dann eine Vorsitzende beziehungsweise ein Vorsitzender gewählt werden.

Von Timo Richter