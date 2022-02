Pruchten

In mehreren Ortschaften auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist es seit vergangenen Donnerstag zu Diebstählen gekommen. Die unbekannten Täter hatten es dabei hauptsächlich auf Ferienhäuser abgesehen; sie entwendeten vor allem Kupfer, teilte die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mit.

In Bresewitz wurden den Angaben zufolge am Donnerstagabend von mehreren Gebäuden Kupferfallrohre und eine Kupferdachrinne im Wert von rund 650 Euro gestohlen.

Unbekannte schlugen in Zingst gleich zwei Mal zu. In der Nacht zu Freitag wurden im Kavelweg von den Terrassen einer Feriendoppelhaushälfte zwei Kupferfallrohre entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. In der darauffolgenden Nacht drangen Unbekannte in der Jordanstraße in zwei Ferienhäuser ein und nahmen mehrere Fernseher und Wandbilder mit. Schaden: rund 1500 Euro.

Am Montagmorgen wurde ein weiterer Diebstahl von Kupferfallrohren bekannt. Dieses Mal betraf es zwei Ferienwohnungen in der Buchenstraße im Ostseebad Prerow. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 150 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 03 82 31 / 6720, in jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Informationen zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz finden Sie zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de. Darüber hinaus kann mit Herrn Block von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ein persönlicher Beratungstermin vereinbart werden:

Polizeiinspektion Stralsund, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Frankendamm 21, Tel.: 0 38 31 / 24 52 38; E-Mail: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de.

Von OZ