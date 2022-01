Prerow/Ahrenshoop

Absagen oder Alternativen finden? Diese Frage müssen sich die Veranstalter der Festivals und Feste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auch in diesem Jahr wieder stellen. Denn noch immer hat uns die Corona-Pandemie im Griff. Die Planungen laufen allerdings schon auf Hochtouren.

Darß-Festspiele feiern Doppeljubiläum

Die Darß-Festspiele feiern in diesem Jahr ein Doppeljubiläum: 20 Jahre Darß-Festspiele und 10 Jahre „Heiden von Kummerow“. Aus diesem Anlass findet am 24. Juni eine große Festveranstaltung auf der Freilichtbühne in Born statt. „Der Abend wird von Künstlern geprägt sein, die im Laufe der zwanzig Jahre auf die eine oder andere Weise zum Erfolg der Festspiele beigetragen haben“, heißt es auf der Website. So sollen mit viel Humor und Musik die Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam mit den Künstlern die letzten zwanzig Jahre Revue passieren lassen.

Wer Fan der Festspiele ist, werde sicherlich einige ehemalige Schauspieler wiederkennen. Auch einstige Kinder-Darsteller, die inzwischen erwachsen sind, sollen den Abend mitgestalten. Martin Grambauer aus „Heiden von Kummerow“ nimmt die Zuschauenden mit auf die Zeitreise. Los geht es um 20 Uhr.

In diesem Jahr wird dann das Stück „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ aufgeführt. Es ist ebenfalls ein Kapitel des Romans „Die Gerechten von Kummerow“ von Ehm Welk. „Wir kombinieren das in diesem Jahr mit Zitaten aus dem echten Freischütz und machen es mit Musik“, erzählt Holger Schulze, Veranstalter der Darß-Festspiele. Dadurch werde es allerdings aufwendiger als sonst. Die Angst, dass Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen könne, sei da. „Wir sind aber ganz zuversichtlich“, sagt Schulze und freut sich auf eine gute Jubiläumssaison.

Die Premiere des Stückes findet am 1. Juli um 20 Uhr up platt – also auf plattdeutsch – statt. Am 2. September sollen „Die Heiden von Kummerow“ zum letzten Mal zu sehen sein. Der Spielplan ist bereits jetzt online zu finden. Karten gibt es bereits. Auch gibt es wieder zwei Gastspiele. So ist am 18. August die Leipziger Pfeffermühle mit dem Programm „5 % Würde“ zu sehen. Auch Gerhard Schöne wird wieder ein Konzert für Klein und Groß spielen.

Jazzfest im Ostseebad Ahrenshoop

Vom 17. bis 19. Juni ist das Ostseebad Ahrenshoop in diesem Jahr wieder im Jazzfieber. „Nachdem das Fest im vergangenen Jahr nur als Light-Variante stattfand, werde jetzt vorerst so geplant, als gebe es kein Corona, wie Mandy Pense von der Kurverwaltung mitteilt. Je nach Entwicklungen der Corona-Pandemie könne es aber zu Änderungen oder Einschränkungen kommen. Sollte das der Fall sein, ist geplant, die Konzerte unter der 2G-Regel stattfinden zu lassen.

Neu wird 2022 sein, dass es eine andere Hauptbühne gibt. Die großen Konzerte finden nicht mehr am Althäger Hafen, sondern in der Ortsmitte im Zelt neben der Strandhalle Ahrenshoop statt. „Die Gemeinde hat das Grundstück dort erworben. Aus logistischen Gründen wurde die Hauptbühne dorthin verlegt“, so Pense. Bereits am Vorabend des Jazzfestes, den 16. Juni, wird die neue Hauptbühne um 20 Uhr von Dominique Fillon eingeweiht. Er gehört zu den führenden Jazzmusikern Frankreichs und wird mit seinem „Augmented Trio“ das neue Album „Awaiting Ship“ präsentieren.

Auch ein Stargastkonzert erwartet die Besucherinnen und Besucher. Am Samstag, den 18. Juni, um 20 Uhr wird die sechsköpfige Band „Nils Landgren Funk Unit“ um den gleichnamigen schwedischen Musiker Nils Landgren mit ihrem Programm und aktuellen Album „Funk is my Religion“ zu hören sein. Tickets für die Konzerte gibt es bereits jetzt bei der Kurverwaltung Ahrenshoop (Kirchnersgang 2) oder beim Online-Ticketshop unter www.ostseebad-ahrenshoop.de. Derzeit ist die Kurverwaltung aber noch bei den Planungen. Auch ein Catering an den drei Festtagen soll es geben, das sei bislang aber noch ein Wunsch.

Darßer Naturfilmfestival wird noch vorbereitet

Das Darßer Naturfilmfestival befindet sich derzeit noch in der Vorbereitungsphase. Der Termin steht allerdings schon: 4. bis 9. Oktober 2022. Auch in diesem Jahr planen die Veranstalter, die Vorstellungen an den Orten Prerow, Wieck, Born, Ahrenshoop und Zingst stattfinden zu lassen. Auch Stralsund sei wieder eine Option. Erst einmal werde das Festival in Präsenz geplant. Je nach Hygieneauflagen müsse dann entschieden werden.

Von Gina Henning