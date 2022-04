Fischland-Darß-Zingst: Hier gibt’s noch Hotelzimmer für Kurzentschlossene

Fischland-Darß-Zingst

Corona hin – Hot-Spot her: Die Suche nach kuscheligen „Osternestern“ auf der Halbinsel hat ja eigentlich schon im Frühjahr begonnen. Seit Anfang der Woche beleben zahlreiche glückliche Finder die Urlauberhochburgen zwischen Dierhagen und Zingst. „Wir sind seit Beginn der Osterferien gut besucht“, bestätigt die Tourist-Info des Ostseeheilbades, „und zu den Feiertagen erwarten wir noch jede Menge Tagesgäste.“ Also alles wieder wie früher? Nicht ganz: Aktuell machen sich einerseits Beschränkungen beim Veranstaltungsgeschehen noch bemerkbar, andererseits diagnostizieren viele Hoteliers eine „gewisse Kurzatmigkeit“ im Buchungsverhalten, die den Gastgebenden das eine oder andere „Überraschungsei“ in ihre Belegungspläne legen.

Abwartende Gäste, kurzfristige Buchungen

So ist Reservierungsleiterin Josefine Zurek im Strandhotel Zingst aufgefallen, dass die „Buchungen kurzfristiger eingegangen sind und noch immer Anfragen fürs Osterwochenende kommen. Die Gäste verhalten sich abwartender.“ Insgesamt habe sich die Auslastung normalisiert, über die Feiertage seien noch einige wenige Zimmer frei. Viola Kaser, Marketingfrau im Prerower Hotel „Bernstein“, bestätigt den Eindruck. Es gebe vermehrt kurzfristige Stornierungen, oft aus gesundheitlichen Gründen (Corona-Infektion), aber die würden durch ebenso kurzfristige neue Buchungen ausgeglichen. Das Geschäft ist kurzatmiger geworden, darin liegt natürlich auch eine Chance für Kurzentschlossene. „Spontan ist das neue Normal,“ konstatiert Kaser, so sei bei geringerer Planungssicherheit die Buchungslage dennoch sehr gut. „Wir sind super erfreut.“

„Noch ein Zimmer über Ostern? Das wird schwierig, jedenfalls im Prerower ‚Waldschlösschen‘,“ erklärt Empfangsdame Aleksandra Both, „wir sind fast voll.“ Auch da, wo es viele Stammgäste gibt, ist die Kurzatmigkeit gestiegen. Doch die Lage normalisiere sich.“ Die Leute sind froh, wieder hier sein zu dürfen.“ Die Straßen Prerows füllen sich.

„Es geht in die richtige Richtung.“

Auch in Ahrenshoop „geht es in die richtige Richtung“, bestätigt Hannes Pigulla, Kurverwaltung, und hat für die Künstlerkolonie und ihre Gäste besonders erfreuliche Nachrichten: „Wir planen ein großes Osterfeuer und die Galerien sind geöffnet.“

Mit den kurzen Entschlüssen der Leute müsse man leben, bleibt Isabella Holldack, Direktorin des Hotels „Der Fischländer“, gelassen. Bereits im Februar und März lief es bei ihr sehr gut, sie vermutet, dass weniger Leute wegen der Lockerungen ins Ausland fahren. Über Ostern ist sie nun – fast – ausgebucht.

„Die Sonne kommt, die Testpflicht geht, wir sind seit Ferienbeginn warmgelaufen und startklar,“ freut sich eine gut gelaunte Ilka Kampe, Direktorin des „Ostseehotel“ Dierhagen auf die Saison. Lief das Geschäft im Frühjahr noch etwas schleppend an, wird es nun schwierig, noch ein Zimmer zu bekommen. Sie rät: „Buchen, statt warten!“ Aber die Leute haben sich verändert, sagt sie, warten lange ab, um sich dann sehr schnell zu entscheiden. Das sei schon in der Nebensaison an den Wochenenden spürbar gewesen. Viele Buchungen für Ostern seien erst Anfang April erfolgt. Zu den Feiertagen habe man das frühere Niveau erreicht, allerdings fehlten die Einnahmen aus Tagungen.

Neue Sorge: Sprit- und Energiepreise

Stephan Fellmann, Kurverwaltung Dierhagen, freut sich auf die Gäste, denen auch ein Osterfeuer geboten werden soll. Allerdings verunsichern noch die unterschiedlichen Regelungen. In den letzten beiden Jahren gab es in der Nebensaison weniger Ankünfte und Einnahmesituationen und einen Einbruch im Frühjahr 2021, „da haben uns die Campingplätze gerettet“. Sie kommen dem Trend zu mehr Individualität, dem Urlaub mit dem eigenen Boot, Caravan und vor allem dem Hund entgegen, erklärt Fellmann, dessen Hauptsorge nun der Entwicklung der Energie- und Spritpreise gilt, die einer erfolgreichen Saison jetzt noch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen könnten.

Apropos Camping oder Glamping: Ein Bett im Kornfeld, ist das immer noch frei? Auch hier braucht man schon etwas Glück bei der Suche. Auf „Düne 6“ in Zingst geht schon länger nichts mehr, freut man sich dort an der Rezeption, seit zwei Monaten ist der Campingplatz über Ostern und inzwischen auch im Sommer ausgebucht. Anders klingt es in Dierhagen, Simone Dröger kann Hoffnungen machen, dass bei „Frei wie der Wind“ Blitzreisende zumindest noch eine Chance haben und das Wetter soll ja auch mitspielen.

Von Susanne Retzlaff