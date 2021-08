Fischland-Darß-Zingst

Immer häufiger sieht man sie fliegen, die Drachen der Kitesurfer. Spektakulär und waghalsig sehen die Sprünge der Sportler aus. Tatsächlich ist die Region Fischland-Darß-Zingst ein beliebtes Revier bei Wasser- und Surfsportlern.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Top 5 der Surfspots der Region zusammengestellt. Unser Fazit: Vom Anfänger bis zum Alleskönner ist für jeden etwas dabei, inklusive Bonus-Tipp für windarme Tage.

Saal: Spielplatz für Kiter und Windsurfer

Der Windsurf- und Kitespot Saal, gelegen am Saaler Bodden, ist eine der Hauptanlaufstellen für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Egal, ob mit eigenem Equipment oder als mutiger Einsteiger, jeder ist willkommen bei der Kitemafia oder dem Supremesurf-Bus. Von Anfängerkursen bis zum Fortgeschrittenencoaching ist alles möglich.

Das Wassersportcenter der Kitemafia in Saal. Quelle: Robert Niemeyer

Vor Ort findet sich ein kleines Café an der Kiteschule, das Surfer sowie Schaulustige verköstigt. Der Parkplatz, der auch als Campingplatz genutzt wird, ist gegen eine Gebühr nutzbar. Nächste Einkaufsmöglichkeiten sind in Damgarten (Neun Kilometer entfernt) zu finden. Vor Ort ist eine WC-Nutzung möglich, es gibt aber keine Duschräume.

Ein großes Plus ist, dass es hier keine Badegäste gibt, lediglich auf andere Wassersportbegeisterte im Schulungsbetrieb muss geachtet werden. Die große Wiese bietet genügend Platz, um sich beim Auf- oder Abbau nicht in die Quere zu kommen.

Mehr unter: www.supremesurfkurs.de oder www.kitemafia.de

Dierhagen: Zwei Spots – viele Möglichkeiten.

Sowohl das Surfen auf der Ostsee als auch auf dem Saaler Bodden ist in Dierhagen möglich. Neben diversen Essensmöglichkeiten im Ort findet sich auch am Spot selbst eine Strandbar. Für Anfänger sowie Fortgeschrittene, die sich weiterentwickeln wollen, ist das Loop In an Strandaufgang 17 in der Nähe des Strandhotels Fischland die richtige Anlaufstelle. Die Surfschule unterrichtet auf dem Bodden sowie auf der Ostsee. In das Kite-Revier auf dem Bodden geht es vom Dierhäger Hafen mit dem Boot.

Die Surfschule Loop In am Dierhäger Bodden. Quelle: Ann-Marie Lange

Sanitäranlagen sind direkt am Strand keine vorhanden, jedoch gibt es an den Strandaufgängen öffentliche Toiletten. Die Parkplätze in der Nähe sind gebührenpflichtig. Der breite Sandstrand der Ostsee bietet genügend Platz für sämtliche Vorbereitungen, um das Wasser unsicher zu machen.

Der Surfstrand ist aufgrund seiner Sportnutzung von weniger Badebesuchern genutzt als die anderen Übergänge, doch auch hier gilt es, Vorsicht walten zu lassen, um Kollisionen zu vermeiden.

Mehr unter: www.loop-in.net/

Wustrow: Über den Deich direkt aufs Board

Noch vor dem Ortseingangsschild Wustrow findet man das Surfcenter Wustrow. Direkt vor dem Deich gibt es neben der Surfschule und dem Imbiss auch die Möglichkeit, auf einem der gebührenpflichtigen Stellplätze mit dem Auto zu parken oder sogar zu übernachten. Durch die Campingmöglichkeit sind Sanitärräume mit WCs und Duschen ebenfalls vorhanden.

Die Einfahrt zum Surfcenter in Wustrow an der Bäderstraße. Quelle: Ann-Marie Lange

Nach einem Fußmarsch von nicht einmal zwei Minuten spürt man auch schon den feinen Strandsand unter den Füßen. Hier ist genug Platz für Surfer sowie Badegäste, bei denen dieser Strandabschnitt ebenfalls äußerst beliebt ist.

Wer es jedoch etwas weniger gut besucht, aber trotzdem nicht windstiller haben möchte, für den ist der zu Wustrow gehörende Ort Barnstorf genau das Richtige. Dort wird zwar nicht mehr auf der Ostsee gesurft, sondern auf dem Saaler Bodden, aber das tut dem Spaß gar keinen Abbruch.

Mehr unter: www.www.surfcenter-wustrow.de/

Born: Surfen mit Nationalparkfeeling

Angrenzend an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft am Bodden liegt die Surfschule Kiten-Lernen Born. Diese ist nicht nur bei Einheimischen sehr beliebt, sondern dank des nahe liegenden Regenbogencamps auch für Urlauber sehr interessant. Der Campingplatz versorgt die dort wohnenden Wassersportbegeisterten mit Einkaufs- und Essensmöglichkeiten genauso wie mit sanitären Anlagen. Parken ist auf dem Campingplatz sowie der Surfwiese gegen eine Gebühr möglich.

Surfer und Kiter auf dem Bodden bei Born. Quelle: Timo Richter

Aufgrund der wenigen Badegäste ist auch hier größtenteils auf die eigene sowie die Sicherheit der anderen Surfer zu achten. Das fängt beim Aufbau des Equipments an, da es sich um einen schmaleren, steinigeren Strandbereich handelt.

Mehr unter: www.kiten-lernen.de/

Prerow: Die Karibik Mecklenburg-Vorpommerns

Der Nordstrand in Prerow glänzt mit feinem, weißen Sand und einer guten Strandbreite, perfekt für alle Vorbereitungen. Die Wassersportschule Darß befindet sich am Regenbogencamp. Der Campingplatz ermöglicht die Nutzung von Duschen und Toiletten. Einkaufs- sowie Essensmöglichkeiten bietet die Ecke reichlich, etwa beim Imbiss am Spot selbst oder am Strandzugang vom Bernsteinweg aus.

Nordstrand Prerow Quelle: Klaus Haase

Der Strandabschnitt wird von Sportlern, Urlaubern sowie Einheimischen gerne genutzt. Der gebührenpflichtige Parkplatz am Bernsteinweg ist etwa 300 Meter entfernt. Anfänger sowie Fortgeschrittene sind willkommen.

Mehr unter www.wassersportschule-darss.de/

Körkwitz: Der Bonustipp bei Flaute

Wer windunabhängige Wassersporterfahrung sammeln möchte, sollte bei Körk‘s Strandarena vorbeischauen. Hier läuft die Wasserskianlage auch bei Flaute und macht trotzdem riesigen Spaß.

Die Wasserski-Anlage Körk’s Arena liegt im Bernsteinsee. Quelle: Robert Niemeyer

Von Salaten über Burger bis hin zu Eisbechern und Kuchen ist für das leibliche Wohl und eine ordentliche Stärkung gesorgt. Ebenfalls sind Sanitärräume vorhanden. Für wen das Wasser nichts ist, der kann sich auch die Zeit auf der Minigolfanlage oder dem Beachvolleyballplatz vertreiben. Bei vorheriger Absprache sowie gegen ein gewisses Entgelt kann man auch mit seinem Camper oder Van auf dem Parkplatz der Strandarena übernachten.

Mehr unter www.www.koerks.de/

Von Ann-Marie Lange