Fischland-Darß-Zingst: Hilfstransport für die Ukraine gestartet

Die Solidarität in der Region Ribnitz-Damgarten mit den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine ist grenzenlos. Zahlreiche Hilfsaktionen sind gestartet worden. Auch die Gemeinden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst helfen. Um 4 Uhr in der Früh startete am Sonnabend ein Hilfstransport in Richtung Ukraine. Das Amt Darß-Fischland hatte am vergangenen Mittwoch dafür um Unterstützung gebeten. „Ich bin begeistert von der Hilfsbereitschaft“, sagte Amtsvorsteher Benjamin Heinke.

Mehr als 20000 Euro gespendet

Er und drei weitere Helfer machten sich mit dem Unimog der Ahrenshooper Feuerwehr und einem Transporter der Gemeinde auf den Weg zur polnisch/ukrainischen Grenze. Der Plan ist, von dort aus die Spenden nach Lemberg zu bringen. Je nach Lage vor Ort sei auch möglich, die Spenden an eine Hilfsorganisation zu übergeben, die dann in die Ukraine fährt. Etwa zwölf Stunden dauert die Fahrt von Ahrenshoop zum Zielort. Am Sonntag werden die Helfer wieder zurückerwartet.

Die Gemeinden des Amtes Darß-Fischland – Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Born, Wiek und Prerow – und die Gemeinde Zingst spendeten jeweils 1500 Euro. Mit weiteren Spenden von Unternehmern und Privatleuten kamen laut Benjamin Heinke mehr als 20000 Euro zusammen. Das Geld wurde unter anderem für medizinisches Material, Schlafsäcke und Isomatten verwendet. Die Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten spendeten zudem elf Krankenhausbetten, die in die Ukraine gebracht wurden. „Es hat keine großen Überredungskünste gebraucht, um die Gemeinden und Helfer für die Aktion zu gewinnen“, so Benjamin Heinke.

Die Aktion auf der Halbinsel kann weiter unterstützt werden. Es gibt ein Spendenkonto. Spendenquittungen können nicht ausgestellt werden.

Kontoinhaber: Amt Darß/Fischland; Verwendungszweck (unbedingt angeben): Hilfe Ukraine; IBAN: DE 75 1505 0500 0535 0001 89; BIC: NOLADE21GRW

Wo noch gespendet werden kann

Auch andernorts werden Spenden gesammelt. Täglich von 12 bis 18 Uhr können im Ribnitzer AJZ neben dem Stadtkulturhaus Kartons mit Spenden abgegeben werden. Auch in Marlow werden Spenden gesammelt. Am Freitag, den 11. März, soll ein Transport mit Hilfsgütern stattfinden. Spenden können von Montag bis Donnerstag, 7. bis 10. März, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr im Marlower Rathaus abgegeben werden.

Grundsätzlich sollten die Spenden in Kartons verpackt sein, im besten Fall sollten diese auch mit dem Inhalt beschriftet sein. Die Kleidung sollte in dunklen Farben sein und keine unpassenden Aufdrucke oder Länderfarben haben. Die Spenden sollten in dem Zustand sein, wie der Spender sie auch selbst nutzen würde, also in einem guten Zustand.

Benötigt werden etwa Winterkleidung, vor allem für Kinder und Babys (warme Hosen, Thermounterwäsche, Schneeanzüge, Regenmäntel), Schlafsäcke, Iso-Matten, Decken, Hygieneartikel (Seife, Duschbad, Desinfektionstücher, Damenbinden), Medikamente (Schmerztabletten, Fiebermittel, Erkältungsmittel), Handtücher, Verbandsmaterial, Coronatests, Erste-Hilfe-Sets, Windeln, Instantsuppen, Konserven, Nüsse, Nudeln, Müsli, Cornflakes, Trinkwasser, Babynahrung, Kindernahrung, Kaffee, Tee, Einweggeschirr und -besteck, Streichhölzer, Kerzen, Powerbanks, Batterien, Taschen- und Stirnlampen, leere Säcke, Zelte, Kerzen, Klebeband.

