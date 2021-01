Fischland-Darß-Zingst

Die Meinungen zu dem Mobilitätskonzept für die Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst gehen auseinander. Oftmals wird in dem Strategiepapier ein Schritt in die richtige Richtung gesehen, Kritik entzündet sich unter anderem an möglichen Kostenbeteiligungen einzelner Kommunen. Die OZ hat bei Verantwortlichen auf der Halbinsel nachgefragt.

Als grundsätzlich gut bewertet der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann das gerade präsentierte Mobilitätskonzept. „Das ist ein hundertprozentiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt er. Die Verwirklichung könne für die Region einen Quantensprung bedeuten, allerdings auch bei den Kosten.

Zweifel an Kapazitäten

Und da setzt auch die Kritik des Dierhäger Kurdirektors an. Stephan Fellmann bezweifelt, dass die angenommenen Kapazitäten überhaupt erreicht würden. Er meint, dass bei einer Berechnung möglicher Kosten von viel zu günstigen Voraussetzungen ausgegangen worden sei. Wenn von den rund 620 000 möglich anreisenden Gästen nur ein Bruchteil tatsächlich den Bus nehmen wollte, würden die erforderlichen Kapazitäten überhaupt nicht zur Verfügung stehen.

Die Rechnung geht für den Dierhäger Kurdirektor „noch nicht auf“. Es müsse noch sehr viel Denkschmalz in die Beantwortung des Problems gesteckt werden.

Kritik an Beteiligung

Kritisch sieht der Betriebsleiter des Borner Kurbetriebs, Yves Scharmberg, schon die Herangehensweise. Im Blick hat er dabei die Kosten, die auf den Ort entfallen würden. Er will sich nicht mit einer Abrechnungspauschale auf Basis der Übernachtungszahlen abfinden. Für Born würde sich mit der aktuellen Berechnung ein „Riesenbatzen“ ergeben. Dazu kämen eventuelle Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.

„Wir sehen das in Born so positiv nicht“, sagt Yves Scharmberg. Die Kommune wolle das Vorhaben gerne fördern. Allerdings überschreite der berechnete Nutzen von Urlaubern in Born die tatsächlichen Gegebenheiten. Mit einer Berechnungsgrundlage von einem Viertel der Übernachtungszahlen werde Born überproportional an den Kosten des Konzepts beteiligt, so Yves Scharmberg.

Entwicklungsprozess

Der Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, Matthias Brath, verweist dagegen auf das gemeinsame Vorgehen in dieser Frage. Jede Kommune, zumindest als Mitglied des Tourismusverbandes, sei an dem Prozess beteiligt gewesen. Das Konzept sei ein Entwicklungsprozess. In anderen Urlaubsregionen habe sich das zum Vorteil für eine ganze Region gestaltet.

Den Startschuss für die Entwicklung sieht Matthias Brath als positiven Schritt. Problem bei der Betrachtung sind seinen Worten zufolge unter anderem die Einpendler nach Zingst. Gerade aber für Arbeitskräfte in der Region sollte das neue System Vorteile bringen.

Trotz aller Bedenken sollte dem Vorhaben „eine Chance gegeben werden“, so Matthias Brath. Es sei immerhin der Anfang, vorhandene Möglichkeiten zu nutzen. Getan hat das in der Vergangenheit das Ostseebad Dierhagen, das mit Ribnitz-Damgarten eine Vereinbarung getroffen hat, so dass Urlauber kostenfrei den Bus zwischen den beiden Orten nutzen können.

Von Timo Richter