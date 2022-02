Zingst

Viele Restaurants auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sind derzeit im Winterschlaf und haben geschlossen oder nur an wenigen Tagen geöffnet. So hat das Strandkate in Zingst zur Zeit nur von Donnerstag bis Freitag geöffnet. Auch das Restaurant Sorgenfrei in Zingst hat derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten noch bis zum 21. Februar geschlossen, wie es auf der Website heißt. Davon profitieren jetzt die Restaurants, die noch geöffnet haben.

„Wir haben in der Ferienzeit jetzt ganz gut zu tun und können nicht meckern“, sagt Torsten Jakob, Inhaber vom Zingster „Zum Klabautermann“ und des Gasthauses „Kranichrast“. Seine Mitarbeiter arbeiten jetzt Vollzeit. „Ich denke aber auch, einige hat es sehr hart getroffen. Aber das ist sicher unterschiedlich.“

Ganzjährige Saison im „The Grand“ in Ahrenshoop

Auch beim Personal gebe es aktuell keine große Not. Jakob habe drei neue Mitarbeiter zum 1. März eingestellt. Wie die Hauptsaison wird, müsse man sehen. „Letzten Sommer war es extrem voll, da wird es sicher schwieriger, kurzfristig Leute zu bekommen“, meint er. Wichtig sei dem Inhaber jetzt aber gewesen, seine insgesamt etwa 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Winter zu halten. Und das ist ihm gelungen. „Klar waren da auch mal 14 Tage dabei, in denen es schwierig war, aber als die anderen nach und nach zugemacht haben, ging es für uns wieder bergauf“, resümiert der Geschäftsführer. Während andere Gastronomen jetzt auf die Überbrückungshilfen IV hoffen, sei er nicht einmal antragsberechtigt, da sie keine Umsatzeinbrüche haben.

Während für viele Restaurants auf der Tourismushalbinsel eine Winterpause normal ist, haben die Hotels ganzjährig geöffnet. So beobachtet auch das „The Grand“ in Ahrenshoop, dass sich die Saison jetzt, aufgrund der Corona-Pandemie, über das ganze Jahr verteilt. Es gebe zwar auch mal ruhigere Zeiten, aber prinzipiell sei das Hotel gut gebucht. Von den circa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hotelkette sei niemand in Kurzarbeit. Es werde versucht auf allen Wegen neue Leute zu akquirieren, wie eine Sprecherin des Hotels erzählt.

Dass Personalmangel überall ein Problem ist, das kann auch Julia Bülow, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst bestätigen. „Die Situation spitzt sich immer mehr zu und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, Leute zu finden“, sagt sie. Die Arbeitgeberattraktivität im Tourismus habe in den vergangenen Jahren gelitten. Zwar würden sich jetzt alle auf die kommende Saison mit gelockerten oder gar aufgehobenen Corona-Regeln freuen, viele würden aber noch nicht das Personal zusammen haben, was sie für die Saison benötigen. „Das wird ein Problem, wo man noch ran muss.“ Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes sehe selbst auch noch keine Lösung für die Saison.

Arbeiten im Gastgewerbe wieder attraktiver machen

„Wir müssen uns jetzt fragen, was fehlt den Mitarbeitern? Was fehlt den Menschen, dass sie nicht mehr in der Hotel- und Gaststättenbranche arbeiten wollen?“, heißt es vom Hotel The Grand in Ahrenshoop. Als Unternehmen müsse man schauen, dass man Wege findet, um den Job wieder attraktiv zu machen. „Wir müssen jetzt auch über ein neues Arbeitszeitmodell nachdenken.“

Ein Weg, den sich Karin Westphal, Inhaberin des Strandrestaurants Swantewit in Wustrow, nur schwer vorstellen kann. Auch sie denkt, dass ein Grund für den Personalmangel in der Branche die Arbeitszeiten sind. Oft bis spät abends und am Wochenende – das kann sich nicht jeder vorstellen, wenn es doch auch Jobs mit geregelten Zeiten gibt. „Aber Arbeitszeiten in der Branche beziehungsweise Abendbrotzeiten lassen sich nicht verändern, wie soll ich das machen?“, fragt Westphal. „Und das Wochenende lässt sich auch nicht verlegen.“

Großer Bedarf an Köchen im Wustrower Swantewit

Ihr Restaurant direkt an der Seebrücke sei zur Zeit aber sehr beliebt. „Die Terrasse war am Wochenende proppenvoll. Die Ferienzeit macht sich bemerkbar“, erzählt die Chefin. Als die Testpflicht in Restaurants vergangenen November noch für Geboosterte galt, gab es zwar drei Wochen, in denen der Umsatz um 80 Prozent eingebrochen war, als dies wegfiel, ging es aber wieder bergauf.

Dennoch musste Westphal inzwischen einen Ruhetag einführen. War sonst an allen sieben Tagen geöffnet, bleiben die Türen im Swantewit jetzt jeden Dienstag geschlossen. „Im Sommer ist das eine Katastrophe, das weiß ich jetzt schon“, sagt die Inhaberin. Der Grund: Es fehlen Köche. Zwei würde sie gerne noch einstellen. „Ich habe da aber keine Hoffnung, dass wir da überhaupt noch jemanden finden“, sagt sie ehrlich. Das Personal werde mit vietnamesischem Lehrlingen vom WBS (Weiterbildung in Schwerin) gedeckt. Da sehe es aktuell gut aus. Im Zuge der Corona-Pandemie seien im vergangenen Jahr allerdings drei Köche abgewandert. Die würden jetzt im Paketdienst arbeiten.

Von Gina Henning