Fischland-Darß-Zingst

Die Hoffnungen sind groß, die Erwartungen sind gedämpft – die Gastronomen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bereiten sich auf den Pfingstsonntag vor. Dann dürfen sie ihre Restaurants nach einem siebenmonatigen Corona-Lockdown wieder öffnen. Das stellt manchen Gastronomen vor große Probleme.

Als „Start in die Vollen mit ausgedünnter Personaldecke“ bezeichnet Torsten Jakob den Betriebsstart am Pfingstsonntag. Er führt in Zingst die Restaurants „Klabautermann“ und „Kranichrast“. Sein größtes Problem ist es, das Personal zu reaktivieren, wie er sagt. Er habe einige ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die könnten eben nicht einfach in einen Flieger steigen, um am Sonntag in den Restaurants zu arbeiten. Andere Mitarbeiter hätten sich in andere Branchen verabschiedet.

Mitarbeiter wechseln in andere Branchen

Mit dem Problem kämpft auch der Dierhäger Gastronom Marcel-Andree Hübner. Mitarbeiter hätten die Branche gewechselt, zudem gebe es einen hohen Krankenstand aufgrund psychischer Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie, hatte der Betreiber verschiedener Restaurants in Dierhagen jüngst gesagt.

Nächstes Problem ist der Einkauf von Waren. Viele Beschäftigte bei den Lieferanten seien in Kurzarbeit, Lkw wurden stillgelegt. Nun rollt auf die Großhändler eine Bestellwelle zu. Torsten Jakob geht davon aus, dass längst nicht alle bestellten Waren auch tatsächlich bei ihm ankommen.

Teilweise geringe Reservierungszahl

Ob das Interesse an einem Restaurantbesuch bei den Einheimischen wirklich groß ist, bezweifelt Torsten Jakob. Erst eine einzige Reservierung für den „Klabautermann“ für zwei Personen ist bis Dienstagmittag eingetrudelt. Dagegen häufen sich die Reservierungen ab dem 14. Juni – das ist der Termin, ab dem Gäste aus ganz Deutschland für einen Aufenthalt nach Mecklenburg-Vorpommern reisen dürfen.

Erst heißt es in der „Strandkate“ in Zingst, „wir gucken mal, was passiert“. Einen Atemzug später ist die angehende Restaurantfachfrau schon optimistischer: „Wir sind gespannt.“ Laura Gust geht von einem ganz normalen Betrieb aus. Sie selbst konnte auch während des Lockdowns ihre Ausbildung fortsetzen. Es hat einen regelmäßigen Außer-Haus-Verkauf gegeben.

Keine größeren Probleme erwartet dagegen Monika Walter. Die Inhaberin des „Tun Eikkoter“ in Wieck hat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „am Start“ und freut sich auf die Öffnung der Gastronomie nach dem langen Lockdown zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona-Virus.

Probebetrieb in Wustrow

Im „Schimmel’s“ in Wustrow läuft der Countdown. Schaffen es Maren Schimmelpfennig und Ralph Schulze-Schimmelpfennig nach dem Komplettumbau des Restaurants, am Pfingstsonntag zu öffnen? Der Küchenchef ist optimistisch, er hat die Bestellungen der Lebensmittel aufgegeben, die Ware kommt. Bei Fehlmengen gerät er nicht ins Schwitzen. „Auf meiner Karte steht das, was ich bekomme.“

Nach der siebenmonatigen Schließzeit und angesichts der komplett neuen Technik geht er am Pfingstwochenende erst einmal von einem Probebetrieb aus – bei Reservierung sämtlicher Tische an den beiden Abenden. Regulär geöffnet ist das Restaurant dann ab Freitag kommender Woche.

„Krieg an der Bettenfront“

Dicht bleibt am Pfingstwochenende das „Am Kiel“ im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen. Inhaber David Radszuweit geht von einer Öffnung des Restaurants am 10. Juni aus. Die Devise lautet: Ganz oder gar nicht. Er geht davon aus, dass sich der Restaurantbetrieb allein mit Gästen aus der Region nicht rechnet. Wenn allerdings die Urlauber aus ganz Deutschland angekommen sind, davor schon die Inhaber von Zweitwohnsitzen, dann geht David Radszuweit davon aus, dass das Restaurant komplett reserviert sein wird.

Für den Gastronomen spielt sich das Geschehen im Zusammenhang mit der Öffnungsperspektive derzeit an einer ganz anderen „Front“ ab. Es geht um die Vermietung von Urlauberbetten. Derzeit ab dem 7. Juni dürfen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern in Hotels und Pensionen einchecken, nach derzeitigem Stand ab dem 14. Juni Gäste aus ganz Deutschland. Die Familie, so David Radszuweit, vermiete rund 100 Betten in Ahrenshoop. „An dieser Front ist Krieg.“

Mehr zum Autor

Von Timo Richter