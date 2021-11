Fischland-Darß-Zingst

Im Aparthotel Saatmann in Ahrenshoop wird derzeit gestrichen, Matratzen werden ausgetauscht – die Frage der Durchsetzung einer 2G- oder 3G-Regel in ihrem Haus stellt sich für Inhaberin Andrea Kuhn nicht. Als Regionalvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes weiß sie aber, dass diese Frage ein großes Thema in dem Fachverband ist. Als Gastgeberin selbst habe sie stets nach den Vorgaben der Landesregierung agiert. „Wir sind ein kleines Haus, da gab es keine Schwierigkeiten“, sagt Andrea Kuhn. Fast sämtliche Gäste seien geimpft gewesen. Wohin die Reise mit ihr gegangen wäre, ist unklar. Nachdem Beherbergungsbetriebe zehn Monate dicht waren, so Andrea Kuhn, „schicken wir keine Gäste weg“.

Seitens des Hotels Vier Jahreszeiten in Zingst wird auf die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern verwiesen. Danach gelte unter anderem im Landkreis die 2G-Regel etwa in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Messen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Heißt: Es haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. „Durch die Einführung der 2G-Regel in der Innengastronomie erweitern wir diese auf unser komplettes Hotel“, heißt es auf der Internetpräsenz. Seit Mittwoch werden nur noch geimpfte und genesene Gäste empfangen. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Regelung befreit, bei Kindern zwischen sechs und 17 Jahren bleibt weiterhin eine Testpflicht mit einem Antigen-Schnelltest aus einer Teststation oder Apotheke bestehen.

Konsequenter 2G-Kurs

Im Hotel Haferland in Wieck wird ab sofort ein konsequenter 2G-Kurs gefahren, sagt Geschäftsführerin Dana Erlebach-Adam. Hotelgäste sollten nicht von anderen Nutzern separiert werden. Wie sollten beispielsweise die nicht geimpften Gäste vom Besuch des Schwimmbades abgehalten werden, das nur für geimpfte oder genesene Gäste offen stehen darf, fragt Dana Erlebach-Adam. Der Einfachheit halber wurde das 2G-Konzept eingeführt.

Das sorgt auch in Wieck für Verunsicherung bei den Gästen. So hat es laut Dana Erlebach-Adam zu Weihnachten eine sehr gute Vorbuchungssituation gegeben. Inzwischen aber häufen sich die Stornierungen. Die Geschäftsführerin hofft, dass der Betrieb über die Festtage überhaupt weitergehen kann, kein Lockdown jegliches Geschäft verhindert.

Es gibt ihr zufolge aber auch positive Reaktionen. So hätten sich Gäste dahingehend geäußert, dass „es gut tut“, von der Konzentration auf die 2G-Regelung zu hören. Dann sei ein vergleichsweise sicherer Aufenthalt möglich.

Trennung möglich

„Wir versuchen, alles richtig zu machen“, sagt die stellvertretende Reservierungsleiterin im Dorint-Resort in Wustrow. Silvia Friederitz sagt, dass bis zu einer neuen Vorgabe nach der 3G-Regelung für Hausgäste verfahren wird. Gäste von außen müssten geimpft oder genesen sein, also die Vorgaben der 2G-Regel erfüllen. Aufgrund der Räumlichkeiten sei es möglich, im Restaurant eigene Bereiche für Angehörige der verschiedenen Gruppen einzurichten. Laut Silvia Friederitz sei ein Großteil der Gäste geimpft.

Im Ostseehotel Haus Antje in Ahrenshoop wird noch bis in die kommende Woche nach der 3G-Regel verfahren. Dann nämlich ist die letzte Mitarbeiterin vollständig geimpft, wie Reservierungsleiterin Gunhild Kiesewetter sagt. Bislang ist für sie die verpflichtende Impfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Einführung einer 2G-Regelung in den Betrieben noch nicht klar genug geregelt.

Kaum Stornierungen

„Im Sinne der Gäste und Mitarbeiter“ wird auch im Ostseehotel Dierhagen die 2G-Regel durchgesetzt. Hotelchef Günter Finhold möchte sich auf keinerlei Experimente einlassen. „Die Sicherheit geht vor“, so der Hoteldirektor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich täglich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Günter Finhold beklagt, dass in diesem Zusammenhang die Arbeit „auf uns abgewälzt wird“. Er selbst sei erstaunt, dass so viele Kollegen die Füße stillhielten. Zur Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel hat es im Ostseehotel Dierhagen bislang keine nennenswerte Größe an Stornierungen gegeben.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter