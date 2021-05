Fischland-Darß-Zingst: Tourismusverband fordert Öffnung zu Pfingsten

Löbnitz

Die Öffnung des Tourismussektors Mitte Juni wird auch vom Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst kritisiert. Wie der Vorstand des Tourismusverbandes mitteilte, unterstütze der Verband die Forderungen, die Touristiker der Inseln Rügen und Hiddensee sowie der Hansestadt Stralsund am Mittwoch aufgemacht hatten.

„Verzögerte Öffnung unverhältnismäßig.“

„Die verzögerte Öffnung des Tourismus trotz deutlich sinkender Inzidenzwerte ist unverhältnismäßig und daher nicht zu akzeptieren“, heißt es in der sechs Punkte umfassenden Mitteilung der Tourismusverbände des Landkreises. Die Sieben-Tages-Inzidenz an Corona-Fällen lag am Mittwoch im Landkreis Vorpommern-Rügen bei 35,2.

Die Lockerungs-Strategie der Landesregierung sieht vor, bundesweiten Tourismus in MV erst ab dem 14. Juni wieder zuzulassen. Touristische Reisen mit Übernachtungen innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns sollen ab 7. Juni möglich sein. Zu spät, sagen die Touristiker in Vorpommern-Rügen und fordern eine differenziertere Regelung für den Landkreis.

Angesichts einer stabilen Inzidenz von unter 50 fehle die Verhältnismäßigkeit im Vergleich auch zu anderen Bundesländern. In Niedersachsen ist in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 ab kommender Woche Tourismus innerhalb des Bundeslandes wieder erlaubt. In Schleswig-Holstein sind Reisen in das Bundesland für Geimpfte, Getestete und Genesene ab Montag wieder möglich.

„Image- und Wirtschaftsschaden“

Die Tourismusverbände Vorpommern-Rügens fordern deshalb die Öffnung aller touristischen Einrichtungen ab Pfingstsonntag, 23. Mai. Gemeint sind damit Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomie, Handel, Freizeit, Kultur, Häfen, Schwimmbäder und alle sonstigen touristischen Dienstleistungen. „Wir nehmen den Image- und Wirtschaftsschaden für das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern und unsere Region nicht hin“, heißt es in der Erklärung auch mit Blick auf die touristische Öffnung anderer Regionen wie Bayern, Polen oder auch Mallorca.

Zudem wird die Landesregierung aufgefordert, die aktuelle Landesverordnung anzupassen. Festgeschrieben werden soll, dass in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 50 Tourismus inklusive Beherbergung ermöglicht werden soll.

Der Forderungskatalog, so hieß es bereits am Mittwoch, sei bereits an Ministerpräsidentin Manuale Schwesig und Landrat Dr. Stefan Kerth verschickt worden.

In MV gilt derzeit ein eingeschränkter Tourismus. Seit dem 5. Mai dürfen Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder einreisen, wenn sie vollständig geimpft sind, also die letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Auch Genesene dürfen seit 13. Mai wieder einreisen. Wer laut geltender Bestimmungen einreisen darf, kann außerdem seine ungeimpften Kinder bis 18 Jahren mitbringen. Ab dem Alter von sechs Jahren brauchen diese einen tagesaktuellen negativen Test.

Von Robert Niemeyer