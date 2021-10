Fischland-Darß-Zingst: Touristiker hoffen auf Jahreswechsel ohne Lockdown 

Dierhagen/Wustrow

Ein erneut starker Sommer, ein erfreulich gut gebuchter Herbst, doch ein zu später Saisonstart: So in etwa beschreiben die Kurdirektoren in der Region Fischland-Darß-Zingst die aktuelle Situation im Tourismusgebiet. „Man musste ja nur auf die Straße gucken“, sagt Wustrows Kurdirektor Dirk Pasche rückblickend auf den mittlerweile zu Ende gegangenen Sommer. Abermals war die Urlaubsregion im Sommer weitestgehend ausgebucht. Trotz (oder auch wegen) Corona zog es abermals die Touristen an die Ostsee.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Touristiker festgestellt, dass ein beträchtlicher Teil der Gäste erstmals in die Region gereist war. Reisebeschränkungen oder auch Unsicherheiten bezüglich der Lage in Urlaubsländern außerhalb von Deutschland waren unter anderem Gründe, warum sich viele Deutsche für einen Urlaub im eigenen Land entschieden. Vergangenes Jahr hatte sich die Saison sogar derart verlängert, dass die Einbußen des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 nahezu aufgeholt werden konnten.

Mehr als ein Monat hat gefehlt

Das gelingt dieses Jahr offenbar nicht ganz. „Dafür hat uns mehr als ein Monat gefehlt“, sagt Stephan Fellmann, Kurdirektor von Dierhagen. Zur Erinnerung: Nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr diesen Jahres war der Start für den Tourismus in diesem Jahr zunächst auf den 14. Juni festgelegt worden. Nach Kritik wurde der Termin um zwei Wochen vorgezogen. Wirklich geholfen hatte diese kurzfristige Entscheidung allerdings nicht. „Die Planungssicherheit hat gefehlt“, so Stephan Fellmann. „Der Saisonstart war schon stockend“, sagt auch Ingo Reichelt, 1. stellvertretender Bürgermeister in Zingst.

2020 hatten Übernachtungsanbieter nach dem ersten Lockdown im Frühjahr bereits im Mai wieder teilweise öffnen können, zu 100 Prozent allerdings auch erst Mitte Juni.

Die Corona-Lage in der Region Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen gestiegen. In Vorpommern-Rügen infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. Stand Dienstag, 5. Oktober, waren 259 Menschen infiziert. Im Altkreis Ribnitz-Damgarten mit der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst waren davon demnach 47 Menschen infiziert, im Altkreis Grimmen 45, auf Rügen 46, in Stralsund 85, im Stralsunder Umland 36. Sechs davon werden im Krankenhaus behandelt, fünf mehr als noch einen Tag zuvor. Die Corona-Ampel im Landkreis steht auf Gelb. Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz lag Stand Dienstag in Vorpommern-Rügen bei 63,0 (Vorwoche 24,0). Die Hospitalisierungs-Inzidenz im Landkreis lag bei 1,8, die Auslastung der Intensivstationen bei 1,4 Prozent. Mit der gelben Stufe der Corona-Ampel gelten neue Regeln. Eine davon ist, dass in öffentlichen Einrichtungen wieder die Testpflicht gilt, sofern sich Menschen innen aufhalten. Das gilt beispielsweise für den Museums- oder Restaurantbesuch, für Friseure und andere körpernahe Dienstleitungen sowie Indoor-Sport und -Freizeitaktivitäten sowie Veranstaltungen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen sind.

Die Sommermonate seien jedoch durchweg gut gelaufen. „Mehr als 100 Prozent geht nicht“, so Wustrows Kurdirektor Dirk Pasche vielsagend. „Wir hatten einen sehr guten Juli, einen sehr guten August und einen sehr guten September“, sagt auch Ahrenshoops Kurdirektor Roland Völcker. „Seit Juli haben wir überdurchschnittliche Zahlen.“ Doch auch Völcker meint, dass die Delle aus dem ersten Halbjahr nicht aufzuholen sei. Ahrenshoop hätte im Übrigen im Vergleich zu anderen Urlaubsorten das auch im vergangenen Jahr nicht geschafft. Das sei 2020 vor allem in Orten mit Campingplätzen gelungen, die enorm nachgefragt waren und nach wie vor sind.

Naturliebhaber zieht es auf die Halbinsel

Der Blick auf den Rest des Jahres stimmt die Kurdirektoren dennoch weitestgehend positiv. In Dierhagen seien derzeit 80 Prozent der Ferienwohnungen belegt. Auch andernorts sind die Quartiere gut belegt. Aus Zingst hieß es zuletzt, der Ort sei rappelvoll. Mit den Herbstferien in Berlin wird noch einmal ein Schwung Urlauber erwartet. Die Vorbuchungen für Oktober und November lassen mehr als hoffen. „Im Oktober sind viele Häuser ausgebucht“, sagt Dirk Pasche mit Blick auf Wustrow.

Laut Stephan Fellmann würden unter anderem Pferdefans derzeit angezogen. Reiten am Strand ist wieder erlaubt. Auch Naturliebhaber mit Hunden seien zu sehen. „Wir freuen uns über jeden, der noch kommt“, so Fellmann mit Blick auf noch freie Bettenkapazitäten.

„Es ist schon etwas ruhiger, und wir haben auch ein etwas anderes Klientel“, so Ingo Reichelt. Im Seeheilbad Zingst ziehen vor allem der Kranichzug und die Hirschbrunft Naturfreunde an. „Wir versuchen, die Region mit Veranstaltungen interessant zu machen“, so Reichelt. Nach den Nationalparktagen findet Ende des Monats beispielsweise noch das Herbstfest „De Harvst“ statt. Dass aber auch in Zingst die Verluste des Frühjahrs aufgeholt werden können, sei laut Reichelt eher zu optimistisch.

Einschränkungen statt Lockdown?

Die Angst vor einem erneuten Lockdown hält sich weitestgehend in Grenzen. Viel eher würden die Unterkunftsanbieter mit Einschränkungen in Richtung 2G oder 3G rechnen, sagt Friedrich J. Schweitzer, Kurdirektor von Prerow. Auch im Ostseebad sei der Sommer sehr gut gebucht gewesen. Die Vorbuchungen im Herbst seien ebenfalls gut. Das Vorjahresniveau an Übernachtungen könne wohl erreicht werden, allerdings nicht das Niveau des bislang letzten pandemiefreien Jahres.

„Wir gehen aber davon aus, dass es keinen grundsätzlichen Lockdown geben wird“, so Schweitzer, besonders auch in Hinblick auf die nochmals wichtige Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel herum. Prerow beispielsweise plane fest mit einer Silvesterfeier und dem Neujahrsanbaden. „Ich glaube nicht, dass es Komplettschließungen geben wird“, sagt auch Roland Völcker. Im vergangenen Jahr war für den Tourismus aufgrund steigender Infektionszahlen bereits Anfang November Schluss. „Wir sind optimistisch und planen unser Programm mit Weihnachten und dem Jahreswechsel“, so Ingo Reichelt in Zingst.

Von Robert Niemeyer