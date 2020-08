Fischland-Darß-Zingst: Urlauber können ab 2021 kostenlos Bus fahren

Ribnitz-Damgarten/Löbnitz

Ab der kommenden Urlaubssaison sollen Touristen in der Region rund um den Bodden kostenlos mit dem Bus fahren können. Derzeit beschäftigen sich die Kommunalpolitiker der Gemeinden auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und an der südlichen Boddenküste mit einem sogenannten „Letter of Intent“.

Mit dieser Absichtserklärung signalisieren die Kommunen, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen wollen. Jüngst hatte der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens grünes Licht gegeben. Am 19. August wird die Zustimmung der Stadtvertretung erwartet.

„Ein verbesserter ÖPNV ist der richtige Weg“

„Wir haben positive Signale aus allen Gemeinden“, sagt Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Über den Tourismusverband wird das ÖPNV-Projekt für die Urlauber umgesetzt. Im September soll die vertragliche Basis mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen geregelt werden. „Wir sind uns in der Region einig, dass wir das brauchen“, so Oulwiger.

Die Urlauber sollen die Region als Einheit wahrnehmen und sich in dieser Region auch problemlos bewegen können. „Das bekannte Problem ist die Mobilität. Ein verbesserter ÖPNV ist der richtige Weg.“ Basis dieses Weges ist, dass mittlerweile wieder sämtliche Gemeinden in der Region vom Ribnitz-Damgarten über Born und Prerow bis Barth Mitglied im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst sind.

Pilotprojekt zwischen Ribnitz und Dierhagen

Und so soll ab 2021 die sogenannte Gästekarte eingeführt werden, mit der die Touristen Vergünstigungen bekommen können. Eine davon soll die kostenlose Nutzung der Busse in der Region sein. Zwischen Ribnitz-Damgarten und Dierhagen wurde dieser Weg erprobt. Seit 2018 können die Gäste zwischen den beiden Orten mit ihrer Kurkarte den Bus nutzen, ohne bezahlen zu müssen.

Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Quelle: Klaus Amberger

Laut Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur Ribnitz-Damgarten sei dieses Angebot eher mäßig wahrgenommen worden. Mit einer Ausweitung des Angebots und einem besseren Marketing könnten jedoch mehr Menschen überzeugt werden. „Der Weg ist alternativlos, wenn wir weiter im deutschlandweiten Tourismus mitspielen wollen“, so Kunz.

Ähnlich sehen das die Vertreter anderer Gemeinden. „Wir wollen den Straßenverkehr beruhigen. Ein kostenloser ÖPNV kann dazu führen“, sagt auch Benjamin Heinke, Bürgermeister von Ahrenshoop. In anderen Regionen wie beispielsweise in den Alpen würden ähnliche Modelle bereits sehr gut funktionieren. Ein echter Mehrwert für die Gäste. Auch der Zingster Bürgermeister Christian Zornow verspricht sich von dem Projekt eine Entspannung des Autoverkehrs. „Wir stecken viel Hoffnung in den Bau der Darßbahn. Als Brückenlösung bis dahin ist ein kostenloser ÖPNV definitiv eine gute Lösung“, so Zornow.

Laufende Kosten werden über Kurabgabe finanziert

Finanziert werden soll der kostenlose Busverkehr für Urlauber durch die beteiligten Kommunen beziehungsweise durch die jeweiligen Einnahmen aus der Kurabgabe. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen geht nach einer ersten Kalkulation von laufenden Kosten in Höhe von 50 Cent pro Übernachtung aus. Die Gemeinde Zingst würde bei rund zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr somit etwa eine Million Euro zahlen, Prerow mit etwa einer Million Übernachtungen rund 500 000 Euro.

Ahrenshoop würde bei jährlich 400 000 Übernachtungen 200 000 Euro pro Jahr zahlen. Ribnitz-Damgarten käme bei etwa 100 000 Übernachtungen und rund 50 000 Euro jährlich günstiger weg. „Der Mehrwert für uns wäre jedoch der größte“, meint Tino Leipold, Vorsitzender des Tourismusausschusses der Stadtvertretung. Denn die Bernsteinstadt sei – vor allem an wettertechnisch eher mäßigen Tagen – oft Ziel für Tagesausflüge von Urlaubern von der Halbinsel.

Angedacht sei, die Kosten über die Kurabgabe der jeweiligen Orte zu finanzieren, wahrscheinlich auch durch eine Erhöhung. „Diese Frage müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt klären“, sagt dabei Christian Zornow. Wichtig sei zunächst, dass alle Gemeinden die Absichtserklärung unterzeichnen. „Glücklicherweise sind wir mit dem Tourismusverband wieder in der Lage, Projekte dieser Größenordnung anzugehen.“

Bewerbung als Modellregion

Hinzu kommen einmalige Kosten für den Aufbau des Systems in Höhe von rund 31 000 Euro, die auf die Kommunen anteilig verteilt werden. Diese könnten jedoch durch Förderungen vom Land noch gedrückt werden. Denn der Tourismusverband hat sich bei einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums als Modellregion beworben.

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, in den nächsten zwei Jahren ausgewählte Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren. Beworben haben sich acht Regionen: Usedom, Mecklenburg-Schwerin, neun Gemeinden rund um Kühlungsborn, Fischland-Darß-Zingst, die Insel Rügen, Rostock mit Umland, Mecklenburgische Seenplatte und Mönchgut-Granitz. Eine Jury wird Ende September die finale Entscheidung treffen. Der Start ist für den 1. November vorgesehen. Es sollen mindestens drei Modellregionen gefunden und umgesetzt werden.

Auch Strecke nach Graal-Müritz ist Bestandteil

Die Gästekarte in der Fischland-Darß-Zingst-Region und die damit verbundene kostenlose Nutzung des Busverkehrs auf der Linie 210 sei jedoch nur ein erster Schritt. Gleichzeitig soll auch die Attraktivität der Buslinie erhöht werden. Denkbar sei die Ausweitung der Abfahrtzeiten in den Morgen- und Abendstunden, eine höhere Taktung oder auch Schnellbusse, die nicht an jeder Haltestelle halten. Auch die Strecke nach Graal-Müritz sei Bestandteil des Projektes. Von Ribnitz-Damgarten nach Barth fährt die Linie 210 bis zu 65 Haltestellen an und braucht mehr als zwei Stunden für die Strecke.

Von diesem Ausbau des Angebots würden dann auch Einheimische profitieren, indem sie bessere Bedingungen haben, zwischen Wohnort und Arbeitsort mit dem ÖPNV zu pendeln. Angedacht sei zudem, dass irgendwann auch die Einwohner der Region die Busse kostenlos nutzen können.

Von Robert Niemeyer