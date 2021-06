Ribnitz-Damgarten

Die Sonne lacht, das Herz erwacht, und nach dem Corona-Lockdown auch wieder die Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst. An diesem Wochenende sind nach langer Zeit erstmals wieder Veranstaltungen geplant. Unter Einhaltung der Corona-Regeln ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Offene Gärten in der Region

Der Garten ruft. Oder besser gesagt: die Gärten. Am 12. und 13. Juni halten Gartenfreunde im ganzen Land die Gartenpforten weit offen. „Offene Gärten“ locken von der Küste bis zur Seenplatte, von der Elbe bis zur polnischen Grenze.

Mit dabei sind unter anderem der Bibelgarten und der Christliche Rosengarten des Bibelzentrums Barth (Sa./So., 10-18 Uhr), die Parkanlage der Wasserburg Divitz (So. 13-17 Uhr, Führungen um 13.30 und 15 Uhr), der Gutspark Hessenburg mit dem Garten von Dr. Bettina Klein (Sa. 13-17 Uhr, So. 11-17 Uhr), der Naturgarten von Rita Sievert in der Dorfstraße 27 in Lüdershagen (Sa./So. 10-18 Uhr), der Garten von Renate und Wolfgang Topp des Gutshofs Alt Guthendorf (Ortsteil von Marlow, Am Park 11, Sa./So. 10-18 Uhr), der Wildkräutererhaltungsgarten des Dorfvereins Helmuth Schröder im Marlower Ortsteil Völkshagen, De Lappen 10 (Sa./So. 10-18 Uhr), der Garten von Kunstschmied Matthias Goltings in Prerow, Lange Straße 64 (Sa./So. 10-18 Uhr), der Rosengarten von Ulrike Heckmann und Wolf Rehfeld in Schlemmin, Eickhofer Straße 12 (Sa./So. 10-18 Uhr) sowie der Pfarrgarten Starkow, Kirchsteig 9 (Sa./So. 10-18 Uhr).

Offene Gärten, 12. und 13. Juni, www.offene-gaerten-in-mv.de

Hafen Dabitz: Happy BBQ mit Livemusik

Livemusik, Barbecue und Show-Cooking: Im Hafen Dabitz freuen sich Thomas Rath und sein Team, endlich wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Und sie lassen es gleich richtig krachen. „Wir haben die Partyband 4Fun hier, eine megastarke Coverband, die von Pop bis Rock alles spielen kann“, sagt Rath. Kulinarisch verwöhnt er die Gäste beim Showcooking. „Es gibt Leckeres aus Riesenpfannen“, erzählt er. Mehr möchte er nicht verraten.

Die Partyband 4Fun aus Rostock spielt am Sonnabend ab 19 Uhr im Hafen Dabitz. Quelle: © 4FUN | MADE WITH LOVE BY NEXTLABEL

Los geht der Abend im Hafen Dabitz um 17 Uhr. Die Band sorgt zwischen 19 und 21 Uhr für Stimmung. Zu Ende ist der Abend dann aber noch nicht. „Wir werden den Abend mit einem musikalischen After-Show-Programm ausklingen lassen“, informiert er.

Happy BBQ im Hafen Dabitz: Sonnabend, ab 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Tina Tandler in Zingst

Auch auf der Freilichtbühne in Zingst geht es wieder los. Der Tina Tandler Club ist wieder da. Blues & Boogie gibt es am Sonnabend, 12. Juni, auf die Ohren. Um 19.30 Uhr geht es los mit Peter Schmidt und Bluesrudy. Bluesrudy kommt aus der Lutherstadt Wittenberg. Der Mann mit der kraftvollen Stimme ist mit Leib und Seele Bluesmusiker, als Gitarrist und Sänger mit einer Bass-Drum und Slide-Gitarre im Gepäck. Sein Duo Partner an diesem Abend ist der Gitarrist und Sänger Peter Schmidt. Seit fast vier Jahrzehnten auf der Bühne arbeitet er auch als Studiomusiker, Arrangeur, Komponist und Produzent. Mit seiner Berliner Band „East Blues Experience“ tourte er durch Europa, Asien und Nordamerika.

Tina Tandler Club: Blues & Boogie, Freilichtbühne Zingst, Sonnabend, 19.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Kinder 7-17 Jahre 5 Euro (bei Online-Buchung zzgl. Gebühren), Ticketverkauf im Kurhaus Zingst

Midissage in Ahrenshoop

Am Sonnabend, 12. Juni, 15 Uhr, findet im Außenbereich des Ahrenshooper Dornenhauses ein nachgezogenes Künstlergespräch zur Ausstellung „Landscapes“ der Malerin und Grafikerin Britta Naumann-Knapp aus Zarnewanz bei Rostock und dem Laudator Michael Pietsch aus Lüdershagen statt. Am E-Bass spielt der Grafiker und Musiker Hagen Stüdemann aus Lühburg/Amt Tessin. Um Einhaltung der AHA-Regeln wird gebeten.

Midissage, „Landscapes“, Britta Naumann-Knapp, Dornenhaus Ahrenshoop, 12.6., 15 Uhr, Mehr unter: www.dornenhaus.de

