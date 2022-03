Fischland-Darß-Zingst: Was bringt neue Tourismusstudie?

Ribnitz-Damgarten

Die einen fühlen sich von Touristen gestört, andere können gar nicht genug Gäste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst begrüßen. In das Spannungsfeld hat nun der Tourismusverband MV hineingeleuchtet und ist zu teilweise überraschenden Ergebnissen gekommen.

Von den mehr als 160 befragten Frauen und Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gibt die überwiegende Mehrheit an, immerhin 85 Prozent, dass Tourismus die lokale Wirtschaft fördere. Fast genauso viele Befragte glauben, dass der Tourismus auf der Halbinsel zur Schaffung attraktiver Arbeitsplätze beiträgt. Tourismus sorge für ein positives Image, schaffe Freizeitangebote und sorge am Ende für eine hohe Vielfalt an Cafés und Restaurants. Ältere, so die Erfahrung, sehen den Tourismus ganz anders.

Mit der überwiegend positiven Einschätzung sind natürlich längst nicht alle Befragten einverstanden. Fast 80 Prozent der Befragten beklagen Verkehrsprobleme, mehr als 70 Prozent fürchten eine Überlastung der Natur. Für weit mehr als die Hälfte der Befragten ist die Region während der Saison zu voll und die Einheimischen müssten die erhöhten Preise zahlen.

DNA des Landes

Bringt die Studie tatsächlich Neues? Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf, bezeichnet Tourismus als „DNA des Landes“. Damit sei nicht nur die Zahl der Arbeitsplätze gemeint. Tourismus habe unmittelbaren Einfluss auf die Lebenswelten der Einheimischen, etwa durch das Angebot im Einzelhandel oder Kultur, aber auch durch dichten Verkehr. Ziel ist es, diesen Einfluss sinnvoll auszubalancieren und eine Tourismuskultur zu entwickeln, die die Belange der Einwohner betreffe.

Und da gibt es manche Fragen. Während der Präsentation forderte Rico Nowicki aus Zingst Initiativen seitens der Landesregierung, um eine Verdichtung der Orte durch Kapitalanleger zu verhindern. Dafür sei eine Änderung des Baurechts unerlässlich. Cindy Wohlrab aus Wustrow wies auf die Infrastruktur hin, die dem Bettenzuwachs nicht folge. Frage: Brauchen wir eine „von oben“ begrenzte Zahl der Betten? Mit Blick auf Gästekarten hieß es, dass Einheimische von den für Touristen geltenden Vorteilen ebenso profitieren sollten.

Bekannte Probleme

Die Probleme auf der Halbinsel sind bekannt, werden durch den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst auch bearbeitet. Gezeigt habe die Befragung, dass es in anderen Zielgebieten, sogar landesweit ähnliche Probleme gebe, wie die Geschäftsführerin des Regionalverbandes, Julia Bülow, sagt. Sie hat unter anderem die Themen Beschäftigungsqualität und Fachkräftemangel auf dem Zettel., „Die besten Ideen bringen nichts, wenn niemand da ist, der sie umsetzen kann.“ Auch sie kann nicht beantworten, ob Beschäftigte besser entlohnt oder die Zahl der Touristen runtergehen müsste.

Die überwiegend positive Einstellung zum Tourismus in der Befragung könnte eine Folge der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie sein. Befragt wurden nämlich nur Frauen und Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren. In Gesprächen mit älteren Semestern nimmt die Freundlichkeit gegenüber Touristen schnell ab, nicht nur im persönlichen Gespräch. Gerade in den beiden zurückliegenden Jahren war aufgrund der Corona-Pandemie ein vielfach anderes Gästeklientel auf der Halbinsel. Die normalerweise im Süden urlaubenden Pauschaltouristen kamen mit einem ganz anderen Anspruchsdenken in diese Region, dem zuweilen nicht entsprochen werden konnte.

Engagement

Mit seinem Engagement für die Einrichtung einer elektronischen Gästekarte, mit Studien für ein Mobilitätskonzept sieht Julia Bülow den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst gut aufgestellt. So soll einer Überlastung der Infrastruktur entgegengewirkt werden. Die Gästekarte diene zudem der Lenkung von Besucherströmen. Angesichts der Belastung von Natur und Umwelt durch den Tourismus müsse nachgedacht werden, wie das vielleicht sogar mit Einbeziehung der Einwohner modern und nachhaltig gestaltet werden könne. Im Ergebnis also: nichts Neues.

Von Timo Richter