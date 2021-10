Zingst

„Impfpflicht durch die Kita-Tür?“ Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst reagieren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Leiterinnen von Kindertagesstätten eher entspannt auf die Diskussion im Amt Barth. Teilweise gibt es hier sogar bereits verpflichtende Impfungen. Es gibt aber auch Einrichtungen, die nur wirklich verpflichtende Impfungen verlangen und ansonsten auf die Vernunft der Eltern setzen.

Zum Hintergrund: Neben der seit 2020 verpflichtenden Impfung gegen Masern gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) im Robert-Koch-Institut (RKI) für Kinder „nur“ die Empfehlung einer Immunisierung gegen zwölf weitere Krankheiten. Noch ist Covid-19 nicht dabei. Nun aber sollen im Barther Amtsbereich nur noch Kinder kommunale Einrichtung besuchen dürfen, die sämtliche vom RKI empfohlenen Impfungen erhalten haben. Das jedenfalls sieht eine Neufassung der entsprechenden Kita-Satzung vor, die vom städtischen Sozialausschuss empfohlen wurde.

Was in einigen Kinderbetreuungseinrichtungen bereits gängige Praxis ist, stieß bei Vorlage in der Fuhlendorfer Gemeindevertretung auf Widerstand. Das Gremium beschloss dort eine Satzungsänderung ausdrücklich ohne „Impfpflicht durch die Kita-Tür“ und handelte sich damit das Veto von Bürgermeister Eberhard Groth ein.

Impfungen in Zingst fest verankert

Bislang ist diese Kontroverse noch nicht auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hinübergeschwappt. Einerseits seien die Eltern Argumenten für eine umfangreiche Grundimmunisierung gegenüber aufgeschlossen, andererseits gibt es dort auch bereits Kitas, die diese für eine Aufnahme voraussetzen. So kann der Zingster Bürgermeister Christian Zornow seine Herbstferien unbehelligt von dieser Diskussion genießen. Die Satzung „seiner“ Kita „Muschelsucher“ verlangt bei der Erstaufnahme die Vorlage einer „ärztlichen Bescheinigung … über die gesundheitliche Eignung des Kindes zum Besuch der Kindertageseinrichtung“ und den „Nachweis über den Erhalt der Impfungen gemäß den aktuellen Impfempfehlungen der ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert -Koch-Institut und entsprechend dem Masernschutzgesetz …“ heißt es auf der Kita-Homepage.

Wieck und Born: Ermessen der Eltern

In Prerow dagegen habe man sich über eine weitergehende Impfpflicht – die habe es in der DDR gegeben – noch keine Gedanken gemacht, erklärte Bürgermeister René Roloff. Die Gemeinde betreibe ja – noch – keine eigene Kita. Man halte sich an die gesetzlichen Vorgaben und sollte sich grundsätzlich nach medizinischen Empfehlungen richten, meint Roloff.

Anke Schüler, Bürgermeisterin in Wieck, befürwortet Impfungen grundsätzlich, findet eine Grundimmunisierung selbstverständlich und lässt sich auch selbst impfen. „Ich kenne niemanden mit einem Impfschaden und ich kenne auch keinen Impfgegner. Im Zweifel würde ich die Entscheidung aber den Eltern überlassen.“ Beim Thema Impfen habe sie noch nie eine Verweigerung erlebt.

„Hier gibt es keine Überlegungen, die über die Rechtsnormen hinausgehen. Und Rechtsnorm ist die Pflicht zur Masernschutzimpfung. Alles andere sind Empfehlungen“, antwortete Borns Bürgermeister Gerd Scharmberg auf die Diskussion in Barth nach Rücksprache mit dem Betreiber (Jugendhaus Storchennest e.V.) der Borner Kindertagesstätte „Sünnenkieker“. Einrichtungsleiterin Sophie Grenzdörfer bestätigte: „Wir richten uns nach dem Gesetz: Masern sind Pflicht. Alles andere liegt im Ermessen der Eltern.“

Dierhagen und Wustrow: Appell an die Vernunft

Dierhagens Bürgermeisterin Christiane Müller fände eine Impfpflicht zwar prinzipiell richtig, wenn kein medizinischer Grund dagegen spricht. „Allerdings stellt sich das Problem in Dierhagen praktisch nicht, der Appell an die Vernunft der Eltern reicht aus“, erklärte sie. Die Immunisierung wird vor Aufnahme eines Kindes abgefragt. Werden die Impfungen nicht nachgewiesen, wird nach den entsprechenden ärztlichen Bescheinigung gefragt. Dann klappe es. „Wir nehmen nur bei Immunisierung auf. Das muss schon zum Schutz der anderen Kinder sein. Insofern müssen wir das nicht in eine Satzung schreiben“, argumentierte Christiane Müller.

Bei den „Strandkiekern“ in Wustrow, Anfang 2012 als CO2 neutrales Haus mit Hortbereich und Platz für 113 Kinder neu eröffnet, gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Die Immunisierung gegen Masern ist Pflicht, die empfohlenen Impfungen sind nicht vorgeschrieben, also freiwillig. Einrichtungsleiterin Manuela Seltrecht: „Da setzen wir auf vernünftige Eltern.“

Von Susanne Retzlaff