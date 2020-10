Ribnitz-Damgarten

Das Feiertagswochenende steht vor der Tür. Die Geschäfte sind am Samstag und Sonntag geschlossen. Genug Zeit also für Unternehmungen. Hier sind unsere Ausflugstipps für das Halloween-Wochenende.

Das Kabarett RohrStock lässt sich von der Pandemie nicht aufhalten. Mit dem neuesten Programm gehen die vier Kabarettisten auf die desinfizierten Bretter, die immer noch die Welt bedeuten. Der künstlerische Leiter, Michael Ruschke, betont: „Wir müssen Abstriche machen: Abstände sind nicht nur beim Publikum, sondern auch auf der Bühne einzuhalten. Damit sind Darsteller und Zuschauer gleichermaßen in einer ungewohnten aber auch spannenden Situation.“

Anzeige

Den Spaß nicht vergessen

Dabei geht es dann längst nicht nur um Corona, sondern auch um andere Probleme, die sich im Schatten der Pandemie an den Kabarettisten vorbeischleichen wollten. Ruschke: „Wir wollen auch ein Zeichen für die Kulturszene setzen, dass man durchhalten sollte und auf keinen Fall den Spaß vergessen darf.“ Das Programm beginnt am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Ribnitzer Begegnungszentrum. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Tickets gibt es in der Tourist-Information am Markt in Ribnitz.

Kaninchenschau in Barth

Am Wochenende findet die 29. Kreis-Rassekaninchenschau in Barth statt. Der Ausrichter, Rassekaninchenzüchterverein M 7 Barth, veranstaltet die Schau wegen der Corona-Pandemie nicht in der THW-Fahrzeughalle, sondern in der Halle des Metallbauers Bernd Engelmann im Gewerbegebiet am Betonwerk schräg gegenüber der Vineta-Arena.

Doch auch hier gelten die Corona-Hygieneregeln, beispielsweise besteht Maskenpflicht. Bewertet und gezeigt werden 158 Tiere in 26 Rassen und Farbenschlägen von 21 Züchtern. Geöffnet ist die Kreisschau am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 1,50 Euro, Kinder erhalten freien Zutritt.

Klockenhäger Feuerwehr überrascht Gespenster

Tolle Aktion der Klockenhäger Feuerwehr. Wegen der Corona-Pandemie kann in dem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr zwar kein Halloween-Fest stattfinden. „Da wir aber trotz Corona etwas Gutes tun wollen, werden wir zu den Kindern kommen“, heißt es von den Klockenhäger Kameraden. Und so werden sich die Feuerwehrleute am Samstagabend auf den Weg durch verschiedene Orte machen.

Der „Gruselzug“ mit Blaulicht startet um 17 Uhr in Klockenhagen, erreicht gegen 19 Uhr Hirschburg, um 20 Uhr Altheide und um 20.30 Uhr Borg. Die Feuerwehrautos halten alle paar Hundert Meter und Kinder, die gruselig verkleidet sind, bekommen dann eine Überraschung.

Konzert in St. Marien in Ribnitz

Am Samstag gastiert das „Leipziger Duo Presto“ mit Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel) um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Ribnitz. Das Konzert steht unter dem Motto „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“. Zu hören ist ein Konzert mit Werken aus dem Barock, aus der Klassik und der Romantik. Den musikalischen Schlusspunkt des Programms setzt Joseph Kosmas Chanson „Autumn Leaves.“

Das Konzert beginnt um 17 Uhr und dauert ca. 65 Minuten. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist- Information, Am Markt 14. Kinder bis 14 Jahre frei. Es besteht Listen-, Abstands- und Maskenpflicht.

Halloween im Fangelturm in Barth

Zu Halloween öffnet der Fangelturm in Barth am Sonnabend für große und kleine Gäste. Von 17 bis 18.30 Uhr können sich Mutige und Interessierte dem Spuk im Inneren des Turmes stellen.

Im Anschluss ist von 19 bis 21 Uhr die Sternwarte auf dem Dach geöffnet. Dort kann der Vollmond beobachtet werden. Eine Besonderheit, denn es ist bereits der zweite Vollmond im Oktober. Zutritt nur mit Maske, es gelten zudem die die Corona-Vorschriften des Landes.

Von Robert Niemeyer