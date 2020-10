Fischland-Darß-Zingst/Schwerin

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit dem Küstenvorland wird Modellregion. Das hat Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag während der Landespressekonferenz in Schwerin gesagt. Für diese Region steht ein kurtaxfinanzierter öffentlicher Personennahverkehr in Kombination mit einer digitalen Gästekarte im Mittelpunkt. Unklar ist bis dato, ob auch Einheimische von der kostenfreien Nutzung des Busses profitieren können.

Grundsätzlich freut sich der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Jens Ouwiger, dass die Region als Testgebiet für das Vorhaben ausgewählt wurde. Auftaktbesprechungen mit dem Wirtschaftsministerium gebe es erst Ende dieses Monats.

Anzeige

Starttermin mit Beginn des kommenden Jahres

Starttermin für die Vorhaben ist Beginn des kommenden Jahres. Aktuell hat Jens Oulwiger noch keine Informationen, ob auch Einheimische künftig den Bus nutzen können. Die Finanzierung des Angebots ist noch nicht geklärt. Plan ist, die Kosten über Beiträge der beteiligten Kommunen sowie eine Anhebung der Kurabgabe zu refinanzieren. Bis zum geplanten Start des Angebots im kommenden Mai seien noch viele Gespräche erforderlich.

Lesen Sie auch: Kostenloser Busverkehr: Region Fischland-Darß-Zingst wird Modellregion

Für Wieck allerdings steht die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs auch für Einheimische nicht zur Debatte, wie die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk, sagt. „Wenn Einheimische nicht mitgenommen werden, wird es aus Wieck keine Mittel geben“, so die Geschäftsführerin zur Beschlusslage in dem Boddendorf.

Sämtliche Kommunen signalisierten Teilnahmebereitschaft

Mit Grundsatzbeschlüssen hatten sämtliche Kommunen im Projektgebiet ihre Bereitschaft zur Mitarbeit unterstrichen. Zugleich erfolgte damit die Zustimmung zu einem Kooperationsvertrag mit dem Tourismusverband, in dem auch eventuelle Kostenübernahmen geregelt wurden. Dieses hatten die Gemeindevertreter an eine Ausweitung der kostenfreien Nutzung von Bussen auch für Einheimische geknüpft.

Lesen Sie auch: Corona: Halbinsel macht Verluste durch Lockdown weitgehend wett

Der Tourismusverband hat die Bewerbung, die von der Kreisverwaltung eingereicht wurde, erarbeitet. Für die Themenbereiche Mobilität und Gästekarte hatte der Geschäftsführer finanzielle Unterstützung für zusätzliche Mitarbeiter eingeworben. Die Stellen sollen zwei weitere Jahre finanziert werden, zudem hofft Jens Oulwiger auf eine dritte Stelle im Zusammenhang mit dem Projekt Modellregion.

Kooperation erhöht Chancen auf Förderung

Aktuell habe die Branche mit dem Beherbergungsverbot „eigentlich ganz andere Sorgen“, so der Geschäftsführer des regionalen Tourismusverbandes. Es überwiege derzeit „die Verärgerung über das rigide Übernachtungsverbot“.

Lesen Sie auch: Gemeinsame Gästekarte mit Fischland-Darß-Zingst: Ribnitz-Damgarten ist dabei

Gleichwohl zeige die Aufnahme der Halbinsel mit Küstenvorland als Modellregion, dass sich die Kooperation von Kommunen auszahle, es gebe damit zumindest bessere Chancen für eine Förderung. Die kann sich sehen lassen. Laut Wirtschaftsministerium erhalten die Modellregionen für die Dauer von zwei Jahren jeweils 100 000 Euro pro Jahr, um Personalstellen für die Projektleitung in den Regionen zu finanzieren. Zudem wird im Wirtschaftsministerium eine Stelle geschaffen, um die Einzelprojekte zu koordinieren und zu begleiten.

Insgesamt fünf Modellregionen testen Projekte

Außer dem Fischland-Darß-Zingst mit Küstenvorland wurden die Insel Usedom mit Wolgast zur Bildung eines gemeinsamen Erholungsgebiets sowie Kühlungsborn mit acht weiteren Gemeinden zur Bildung einer Gemeinschaft leistungsstarker Küstenorte mit touristisch relevanten Orten im Binnenland als Modellregionen ausgewählt.

Lesen Sie auch: Fischland-Darß-Zingst: Urlauber können ab 2021 kostenlos Bus fahren

Zudem sind die Stadt Rostock mit Güstrow, Teterow und Schwaan dabei, um eine digitale Gästekarte zu entwickeln sowie die Mecklenburgische Seenplatte, um das Konzept „ Müritz rundum“ auf weitere Gemeinden auszudehnen.

Von Timo Richter