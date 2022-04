Stralsund/Barth

Der freie Journalist, Buchautor und Fotograf Frank Burger ist tot. Der gebürtige Stralsunder starb am 2. April im Alter von nur 61 Jahren. Sein Tod löste tiefe Betroffenheit aus. René Roloff, Bürgermeister in Prerow: „Die Nachricht vom Tod Frank Burgers hat mich schwer erschüttert. Ich werde ihn sehr vermissen, sein Tod reißt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Er war die Seele des ,Darßer’, er hat das Heft mitentwickelt und geprägt. Wir haben die Dinge auf hohem Niveau, gleichzeitig aber nicht zu verbissen gesehen. Ich habe seine fachliche Qualität geschätzt, Frank Burger war professionell, hatte dabei aber immer auch Witz und Geist. Sein Humor klingt mir noch im Ohr. Ich bin tief betroffen, meine Gedanken sind jetzt bei seiner Familie.“

Seit 1996 als freier Journalist tätig

Der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig schreibt: „In großer Trauer haben wir am gestrigen Samstag erfahren, dass unser langjähriger Freund und Autor unserer Kolumne ,Barth im Blick’, Frank Burger, im Alter von nur 61 Jahren verstorben ist.“ Frank Burger hat sich im kulturellen Leben der Stadt Barth auch durch sein Schauspiel an der Barther Boddenbühne und durch sein Projekt „42und“ unvergesslich gemacht, so Hellwig.

Frank Burger arbeitete nach seinem Studium in Greifswald von 1988 bis 1992 als Lehrer für Sport und Geschichte im Ostseebad Wustrow. Von 1992 bis 1994 absolvierte er ein Volontariat bei der OSTSEE-ZEITUNG. Seit 1996 war Frank Burger als freier Journalist in der Region zwischen Ribnitz-Damgarten, der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Grimmen tätig. Unter anderem schrieb er für die OZ und kümmerte sich jahrelang um den „Urlaubs-Lotsen“. Ebenfalls arbeitete er lange für den Anzeiger in Grimmen.

2004 erschien sein erstes Buch „Das ist der Wahnsinn auf vier Rädern – Stock-Car-Rennen 1994-2004 im Hexenkessel Grimmen“. 2008 folgte die Kolumnensammlung „Einfach einen Korkenzieher durchs Dach - Der Mittwochs-Biss 1996 - 2003“.

Ein Botschafter der Region

Neben dem Schreiben interessierte sich Frank Burger sehr für die Fotografie. Die Fotoschule in Zingst engagierte ihn als Workshop-Leiter für Urlaubs-, Reportage und Landschaftsfotografie. Anne Crämer, Geschäftsführerin der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst: „Mit Frank Burger verliert die Region einen wirklichen Typen. Seine Quirligkeit und sein grenzenloser Optimismus sorgten überall für Freude. Mit seiner Lebenslust und Kenntnis der Region hat er es verstanden, ein Botschafter der Region zu sein. Als Leiter von Fotoworkshops in Zingst hat er seit 2010 vor allem Beginnern zu Erfolgserlebnissen verholfen. Das Team in Zingst ist schwer betroffen. Frank Burger wird uns fehlen.“

Von Timo Richter und Edwin Sternkiker