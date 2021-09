Ribnitz-Damgarten

Hoffnung auf gutes Wetter dürfte nach dieser regnerischen Woche all jene begleiten, die eine der vielen Veranstaltungen in der Region organisieren oder besuchen wollen. Wir kreuzen ebenfalls die Finger und haben hier unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende für die Region Ribnitz-Damgarten und Umgebung.

Ribnitz: Spaß im kleinen Freizeitpark

In Ribnitz-Damgarten findet an diesem Wochenende wieder das Familien-Freizeitvergnügen statt. Die großen Volksfeste wie das Hafen- und das Frühlingsfest mussten wie im vergangenen Jahr bereits ausfallen. Im vergangenen Jahr hatte ein mobiler Freizeitpark für wenigstens etwas Spaß gesorgt. So auch dieses Jahr. Der kleine Spaßpark unter Corona-Regeln lockt mit Spiel- und Spaß-Buden sowie einigen Fahrgeschäften wie Karussell und Riesenrad. Am Freitag ist der Park von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wustrow: Konzert im Obstgarten

Eine kleine Reiseapotheke des Trostes für verletzte Herzen zusammenzustellen – das versprechen Marie Giroux (Gesang), Jenny Schäuffelen (Klavier & Akkordeon) und Heiko Michels (Gitarre) am Samstag, 18. September, um 19 Uhr mit ihrem Konzertprogramm „Blessur d’amour“. Egal, welche Fragen in Sachen Liebe auftauchen, die Musiker versuchen im Obstgarten am Haus des Gastes (Ernst-Thälmann-Str. 11), dem Geheimnis der Liebe auf den Grund zu gehen. Der Eintritt ist frei. Um Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen, wird das Nutzen der Luca-App empfohlen. Die Veranstaltung kann nur bei geeignetem Wetter stattfinden.

Zingst: Programmänderung im Kurhaus

Statt Tina Tandler und Matthias Hessel steht am Samstag, 18. September, Frank Muschalle auf der Bühne im Zingster Kurhaus. Muschalle ist seit 30 Jahren auf Tournee und zählt zu den gefragtesten Blues & Boogie Woogie Pianisten. Er spielte Konzerte in ganz Europa, Paraguay, Bolivien, USA und Nordafrika. 13 CDs sind bis jetzt von ihm mit unterschiedlichen Besetzungen erschienen. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr. Eintritt: 17 Euro, Kinder 7-17 Jahre 6 Euro (bei Online-Buchung zzgl. Gebühren).

Ribnitz: Philharmonie-Konzert in der Kirche

Seit 2006 läuten in der St. Marien-Kirche in Ribnitz die Friedens-, Stadt- und Gebetsglocke. Zwei neue Glocken wurden vor 15 Jahren in Passau gegossen und festlich in die Stadt gebracht. An dieses Ereignis wird am Wochenende erinnert und zwar am Sonnabend mit einem Konzert mit der Neuen Philharmonie Mecklenburg-Vorpommern. Unter Leitung von Andreas Schulz erklingen berühmte Werke wie Wolfgang Amadeus Mozarts „Kleine Nachtmusik“, Edvard Griegs „Holberg Suite“ und die „Streicherserenade in C-Dur“ Opus 48 von Peter Tschaikowski. Um 19 Uhr geht es los. Karten gibt es in der Stadtinformation am Markt in Ribnitz. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein besonderer Gottesdienst statt mit anschließenden Gesprächen und Rückblicken.

Wustrow, Prerow, Zingst: Cleanup-Day am Strand

Wer etwas für den Umweltschutz tun möchte, ist am Sonnabend am Strand willkommen. Im Rahmen des International Coastal Cleanup Days, der jedes Jahr am dritten Samstag im September stattfindet, kommen weltweit Menschen zusammen, um freiwillig Flüsse und Strände von Abfällen zu säubern. So soll aktiv ein starkes Zeichen gegen die Verschmutzung der Weltmeere gesetzt werden. In Zingst treffen sich Freiwillige um 10 Uhr an der Seebrücke, in Prerow um 10 Uhr am Parkplatz am Bernsteinweg und in Wustrow um 10 Uhr am Sommerkino.

Von Robert Niemeyer