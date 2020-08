Wustrow

Auch das Ostseebad Wustrow unterstützt die Bewerbung als Modellregion „ Fischland-Darß-Zingst und Küstenvorland“. Ziel des Projektwettbewerbs ist, bestimmte Maßnahmen des Landestourismuskonzepts gebietsübergreifend zu erproben. Konkret geht es für die Region um das Vorhaben „Gästekarte und Mobilität“ des Tourismusverbandes für die Region. Die Wustrower Gemeindevertreter haben einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, dieses Vorhaben zu unterstützen.

Voranging geht es um die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Vor allem für die Halbinsel versprechen sich die Initiatoren eine Entlastung der L 21. Als eine der letzten Kommunen im Bereich des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst gab es nun die Zustimmung. Ihr Okay gaben die Gemeindevertreter auch zu einer damit im Zusammenhang stehenden Kooperationsvereinbarung – allerdings nur unter Vorbehalt.

Berechnungsgrundlage diskutiert

Denn umsonst ist die kostenfreie Mitfahrt in den Bussen zwischen Graal-Müritz, der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie Barth und Ribnitz-Damgarten nicht zu bekommen. Wenigstens nicht für die Kommunen beziehungsweise deren Kurbetriebe. In der Vergangenheit wurden verschiedentlich Berechnungen angestellt, mit welchen Summen sich die Kommunen beteiligten müssten, um die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu ermöglichen. Auch die Berechnungsgrundlage, etwa nach Zahl der Übernachtungen, wurde viel diskutiert. Allein in Zingst sahen sich Beteiligte schon mit einem Aufwand in Höhe von wenigstens 50 000 Euro konfrontiert.

„Wir werden die Höhe der Kurbeiträge neu kalkulieren müssen“, sagte nun auch Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU). Derzeit beträgt die Kurabgabe, zu zahlen von den Urlaubern, ohne Ermäßigung zwei Euro je Aufenthaltstag. Daniel Schimmelpfennig ging während der Sitzung der Gemeindevertreter davon aus, dass dieser Satz auf 2,60 bis 2,80 Euro je Tag steigen könne. Ausdrücklich wünschte er sich, dass auch Einheimische von dem Angebot profitieren sollten.

Kurtax-Satz vergleichsweise gering

Derzeit liege Wustrow mit dem Kurtax-Satz am untersten Ende im Vergleich mit anderen Orten der Region, sagte der Bürgermeister. Und der hatte dank Kurdirektor Dirk Pasche auch noch ein weiteres Argument, an der Höhe der Abgabe zu schrauben. Denn mit gerade einmal etwas mehr als 760 Euro hatte die Kurverwaltung im Jahr 2018 nur einen kleinen Gewinn eingefahren, wie Dirk Pasche vorrechnete. „Das ist ein Zeichen, dass wir in Bereiche kommen, wo die Kurtaxe erhöht werden müsste.“

Schneller Erfolg auf Usedom

Kurtaxe rauf, um Menschen in Busse zu bekommen und in der Folge die Straßen zu entlasten – diese Erfahrung haben die Kaiserbäder auf Usedom bereits hinter sich. In Prerow hatte dessen Kurdirektor Thomas Heilmann über die Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt berichtet. Schon nach einer Testphase sei das Vorhaben ein Erfolg geworden. Immerhin rund jeder zehnte Fahrgast hatte seinen Wohnsitz in den Kaiserbäder.

Natürlich wurde den potenziellen Nutzern das Busfahren schmackhaft gemacht. Einwohner erhielten eine kostenlose Jahreskurkarte. 40 Cent je Übernachtung war der Anteil der Kommunen. Die Abgabe wurde entsprechend erhöht. Laut Thomas Heilmann sei das aufgrund des Mehrwerts von den Gästen akzeptiert worden. Alternative sei eine Kaufkarte für mehrere Tage. Die ist aber für diese Region inzwischen vom Tisch, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Jens Oulwiger.

Abgabetermin rückt näher

Im Publikum kam die neue Gästekarte seinerzeit gut an. Schon damals wurde der Ruf laut, die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in eine Modellregion zu integrieren. Ende dieses Monats muss der Tourismusverband die offizielle Bewerbung als künftige Modellregion abgeben. Die Wiecker Gemeindevertreter stimmen erst im September über einen gleichlautenden Grundsatzbeschluss ab.

