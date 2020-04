In der Woche vom 20. zum 26. April wurden im Helios-Hanseklinikum Stralsund 13 Babys geboren. Thea Mila Pöhler machte am 20. April um 18.05 Uhr den Anfang zu diesem Reigen des Glücks. Zu diesem Zeitpunkt wog Thea Mila 3500 Gramm und maß 51 Zentimeter. Sie ist in der Hansestadt Stralsund zu Hause.