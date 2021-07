Ahrenshoop

Mara Eggert (82) staunte nicht schlecht, als sie am Sonntag vor einer Woche (18. Juli) gegen 17 Uhr aus dem Fenster ihres Ferienhauses in Ahrenshoop blickte. Nachdem die Wahlberlinerin aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit nicht einreisen durfte, freute sie sich nun endlich wieder auf ein Stück Normalität und einen Sommer an der Ostsee. Diese idyllische Vorstellung wurde jedoch von einem ganz besonderen Gast getrübt.

In dem 200 Quadratmeter großen Garten der gebürtigen Rostockerin, den sie selbst als märchenhaft verwildert beschreibt, besuchte sie offenbar Isegrim persönlich. Als sie nichtsahnend durch das Fenster ihres Wohnzimmers blickte, traute sie ihren Augen kaum.

Nur wenige Meter entfernt sah sie eigenen Angaben zufolge einen Wolf, der offenbar aufgeregt an einem Maulwurfshügel zugange war. „Nachdem ich realisiert hatte, was da vor mir steht, war mir schon etwas unwohl“. Als die in Ahrenshoop aufgewachsene Theaterfotografin nach einem kurzen Schockmoment das scheue Tier fotografieren wollte, sei es im wilden Dickicht verschwunden.

Ein Wolf im Wildgarten

Wildtiere im Garten seien für sie nichts Ungewöhnliches, doch häufig seien diese nur an Bäumen und Blumen interessiert. „Ich habe für gewöhnlich nur Rehe im Garten. Und nun stand an selber Stelle ein Wolf.“

Mara Eggert ist sich sicher, dass es sich bei dem tierischen Besuch nicht um einen entlaufenen Hund, sondern um einen Wolf gehandelt haben muss. Um Gewissheit zu erlangen, kontaktierte sie deshalb den für den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft tätigen Nationalparkranger Lutz Storm.

Mit einer Wildkamera wurde 2020 auf dem Darß ein Wolf aufgenommen. Quelle: Nationalparkamt Vorpommern

Wolf oder Goldschakal?

Zuvor hatte Eggert Kontakt zu einem Jäger aufgenommen. Aus diesem Gespräch ergab sich der Verdacht, dass es sich um einen jungen Wolf oder einen Goldschakal handeln könnte, der in dem naturbelassenen Garten eine Fährte verfolgte. Lutz Storm jedoch konnte mit den wenigen Spuren, die gefunden wurden, keine eindeutige Schlussfolgerung ziehen, wie er auf Nachfrage mitteilte. Die rötliche Fellfarbe sowie eine weiße Zeichnung im Gesicht – so hatte Eggert das Tier beschrieben – würden eine eindeutige Einordnung nicht ermöglichen.

Dazu, ob dieses Verhalten von Wölfen normal wäre, sagte Lutz Storm: „Der Garten ist für viele Wildtiere ein Paradies, da riesige Sträucher und wilde Brombeerhecken gute Verstecke ermöglichen. Von klassisch gepflegten Gärten halten sich die Tiere eher fern.“ Ein eher naturbelassener wilder Garten zieht also offenbar eher Wildtiere an.

Fischland-Darß-Zingst bietet Wölfen, was sie brauchen

Sichtungen von Wölfen traten in den vergangenen Jahren in der Region Fischland-Darß-Zingst immer häufiger auf. Laut dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in MV (Lung) leben bis zu 150 Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern, von denen vermehrt auch welche auf dem Darß gesichtet wurden. Bereits Anfang Juli wurde von einem neuen Wolfsterritorium in der Region Fischland-Darß-Zingst berichtet.

Wildbiologen sind sich einig, dass die Region alles bietet, was Wölfe brauchen, von vielen Wasserstellen bis hin zu großen Grünflächen mit genügend Wild als Futterquelle. Ebenso gibt es auf dem Darß keine lebensbedrohlichen Hindernisse, wie Autobahnen, die es für die Tiere zu überqueren gilt.

Einheimische sowie Urlauber sollten es nun aber keineswegs mit der Angst zu tun bekommen, sollte ihnen ein solches Tier über den Weg laufen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht grundsätzlich keine Gefahr vom Wolf aus. Ebenfalls wahren ausgewachsene Tiere aufgrund ihrer Scheu in der Regel einen Sicherheitsabstand von etwa 100 Metern.

Da Wölfe für die Erschließung eines neuen Territoriums bis zu 1000 Kilometer zurücklegen, kann der Wolf aus dem Ahrenshooper Garten bereits weitergezogen sein. Experten raten ängstlichen Menschen dazu, sich bemerkbar zu machen und den natürlichen Fluchtinstinkt der Wölfe zu nutzen.

Von Ann-Marie Lange