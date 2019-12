Galerie Peters-Barenbrock vor dem Meer in Ahrenshoop geankert

Ahrenshoop

„Ruhe am Meer“ verspricht das Bild von Rasmus Hirthe im Treppenhaus vom Hotel The Grand in Ahrenshoop. Ein Angler sitzt mit seiner Rute auf dem Steg, ein Pärchen und ein Hund schauen aufs Meer. Zwei Möwen fliegen einem Schiff entgegen, eine einsame Ente schwimmt dem Steg zu. Das ist eine friedvolle Szene, die der Künstler in Mischtechnik auf Leinwand gebannt hat. Dieses und weitere Bilder im offenen Raum gehören zur Galerie Peters-Barenbrock, in die man durch eine Glastür hinein kommt. Dort sitzt lebensfroh Sabine Peters-Barenbrock am Computer. „Jetzt habe ich den Jackpot. Schöner kann man nicht arbeiten“, sagt sie, denn wann immer sie will, schaut sie über die viel befahrene Straße hinweg aufs Meer.

Ihr Auftritt begann 1995 in der Sommergalerie in der einfachen Strandhalle ohne Boden. „Die war nur auf Sand gebaut. Dorthin kamen die Gäste sehr gern.“ Kurzzeitig betrieb sie eine Galerie im Bernhard-Seitz-Weg parallel zum Hafenweg in Althagen, in Dierhagen Strand und 1999, vor 20 Jahren, im Haus Elisabeth von Eicken. Dort vermietete sie sechs Zimmer, die von Künstlern gestaltet wurden: Sibylle Prange, Elvira Bach, Lale Meer,

Schau bis zum 6. Januar

Cornelia Schleime, Gerd Mackensen und Moritz Götze. Im The Grand wechselte sie noch einmal von den fensterlosen Räumen in den jetzigen großen hellen Raum mit Trennwand. Hier präsentiert Sabine Peters-Barenbrock bis zum 6. Januar 2020 Malerei, Grafik und Skulpturen von 15 Künstlern.

Auf dem Dielenboden liegt ein Teppich mit der Aufschrift: „warst du gerne Kind?“ Dazu hat der Künstler Peter Riek ein zartes Blümchen gemalt. Besucherin Ines Bussenius weiß eine Antwort: „Bis zu einem bestimmten Alter, bis zum Eintritt in die Schule war ich gerne Kind. Es war unbeschwert. Ich war nicht im Kindergarten, konnte draußen spielen und auf Bäume klettern. Es war noch nicht die Zeit, in der Kinder überall hingefahren wurden. Und sie ergänzt: „Nun, da ich Rentnerin bin, kommt die Zeit wieder. Nur, dass ich nicht mehr auf Bäume klettere.“ Der Grafikdesignerin gefallen die Arbeiten an der „stillen Wand“ am besten. Darunter befindet sich der edle Prägedruck „Diagonale Struktur“, 1976, von Günther Uecker.

Pendant zur lebensgroßen Bronze

Die Malerin Sibylle Prange besitzt ein schönes Farbgefühl. Ihre großformatigen Bilder „ANZA 1“, Tunesien, und „Die Senke“ sind Motive, die Stille und Ruhe atmen. Ein Pendant zur lebensgroßen Bronze von Tina Heuter „Frau mit Schuhen“ ist das Bild „Walking“ von Anke Wohlfahrt, 2019, Öl auf Leinwand. Bei trübem Wetter geht ein Paar barfuß schnellen Schritts am Strand entlang. An der vorwiegend schwarz-weiß gestalteten Trennwand, gibt es einige Farbtupfer wie den Kolibri an einer Vogeltränke, eine digitale Fotografie des Architekten Ralph Barenbrock und die geometrisch anmutende farbprächtige „Original Serigraphie“ von Max Ackermann.

Hotelgast Vincent von Martens (6) kommt täglich in die Galerie und legt seine eigenen Ostseemotive vor, die er mit Wachsstiften gemalt hat. Er stellt sich neben den „Genießer“, eine Holzskulptur von Peter Hermann. „Das ist die künftige, an der Kunst interessierte Generation“, sagt seine Mutter und Schauspielerin Nadine Warmuth. An der Außenwand der Galerie hängt das große Bild „The Snow Child“, 2018, von Dolores Capdevila, Öl auf Leinwand. In einer Schneelandschaft sitzt ein traurig blickendes Mädchen auf einem Strohballen

Neues Programm 2020 folgt

Vermutlich hat die aus Argentinien stammende Malerin, die heute in Norwegen lebt, in ihrem Motiv Heimweh verarbeitet. Doch gibt es auch fröhliche Kinder „By Moonshine“ von Persis Eisenbeis. Die „Holy Night“, Heilige Nacht, transportiert Sven Ochsenreiter mit dem geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Kopf einer Figur.

Am 30. Dezember laden Sabine Peters-Barenbrock und ihre Mitarbeiterin Johanna Jackszis aus Pruchten von 15 bis 18 Uhr in die Galerie zur Begegnung ein. Dann wird das neue Programm für 2020 vorgestellt.

Von Elke Erdmann