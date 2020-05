Vorpommern-Rügen

Ab dem 18. Mai ist die Vermietung zu touristischen Zwecken an Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern wieder gestattet. Ab dem 25. Mai dürfen auch wieder Gäste aus den anderen Bundesländern beherbergt werden. Der Landkreises Vorpommern-Rügen will daher den Kurverwaltungen, Beherbergungsbetrieben und all denen, die mit dem Start des Tourismus in unserem Land auf die Frage: „Was ist zu tun, wenn ein Gast eine Infektion mit dem Corona-Virus befürchtet?“ vorbereitet sein möchten, eine Handlungsempfehlung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (Lagus) an die Hand geben.

Das sind wichtige Informationen, wie sich Gastgeber und Gäste in einem solchen Fall verhalten sollten.

Das sind die Auflagen

Folgende Auflagen gelten laut der Rechtsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für gewerbliche Vermieter: Ab Montag, den 25. Mai. gilt eine Begrenzung der Tagesauslastung bei gewerblichen Betrieben für Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Ferienunterkünfte, Jugendherbergen und Gruppenunterkünfte auf jeweils insgesamt 60 Prozent der Betten, für Campingbetriebe auf 60 Prozent der Schlafgelegenheiten; Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit durch Kontaktdatenerfassung; Verweis der Gäste auf die Möglichkeit des kontaktlosen Check-Ins und der bargeldlosen Bezahlung; Wegeleitsystem und weitere Umsetzung der Abstandsregeln in gemeinsam genutzten Bereichen; Erstellen eines einrichtungsbezogenen Hygiene- und Sicherheits-Konzepts, das auf Anforderung der zuständigen Behörde vorzulegen ist; regelmäßiges Lüften (mindestens alle zwei Stunden) in allen Räumen mit aktiven Publikumsverkehr (etwa Rezeptionsbereich).

Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.lk-vr.de/Willkommen/Corona bei den „Aktuellsten Fragen und Antworten“.

