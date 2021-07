Ahrenshoop/Wustrow

Die Polizei in der Fischland-Darß-Zingst-Region sucht nach einem Mann, der sich am Dienstag offenbar in aller Öffentlichkeit entblößt hat. Am Vormittag, so die Polizei, soll der Mann exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben.

Exhibitionist am Radweg

Gemeldet hatte den Fall eine 44-jährige Urlauberin. Sie war gegen 10.15 Uhr auf dem Radweg von Ahrenshoop in Richtung Wustrow unterwegs. Auf einem parallel verlaufenden Weg sei ihr ein Mann entgegengekommen. Als die Frau sich näherte, habe der Mann an seinem unbekleideten Geschlechtsteil manipuliert, so die Polizei.

Eine schnellstmöglich eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Exhibitionisten blieb erfolglos. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise. Die Frau beschrieb den unbekannten Tatverdächtigen als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er hatte graumeliertes Haar und war bekleidet mit einer Tarnhose und einem schwarzem T-Shirt. Der Mann trug in beiden Ohren Rohrringe.

Wo Hinweise gemeldet werden können

Hinweise können bei der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.

Von Robert Niemeyer