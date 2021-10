Ribnitz-Damgarten

Das erste Oktoberwochenende steht vor der Tür. Und damit auch der Tag der Deutschen Einheit, der arbeitgeberfreundlich auf einem Sonntag liegt. Der quasi ausgefallene Feiertag sollte aber noch längst kein Grund sein, Trübsal zu blasen. Lohnenswerte Ausflugsziele gibt es genug, um die freie Zeit intensiv zu nutzen. Hier sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Nationalparktage in Zingst

Am ersten Oktoberwochenende, 2. und 3. Oktober, können Naturliebhaber den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft auf dem Ostzingst exklusiv erkunden. Die Nationalparktage bieten dafür die Möglichkeit, den Kranichen beim Aufwachen am Pramort zuzuschauen und an einer geführten Wanderung zum Nordstrand in der Kernzone teilzunehmen. Mitarbeiter des Nationalparkamtes Vorpommern führen an diesen Tagen mehrmals täglich ganz exklusiv durch den Nationalpark.

Wer bei der Tierbeobachtung ganz nah dran sein möchte, kann sich im Max Hünten Haus Ferngläser und Kameras mit Tele-Objektiven ausleihen. Die meisten Wanderungen beginnen am Parkplatz Schlösschen Sundische Wiese. Der Grill- und Biergarten des Schlösschens ist geöffnet und bietet einen idealen Rastpunkt inmitten der Natur. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sollten auf keinen Fall fehlen. Am Abend findet in Zingst im Kurhaus ein Viel-Klang-Konzert statt.

Tolle Fotos können besonders im Herbst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gelingen. Quelle: Martin Harms

Hinweis: Nur mit Voranmeldung ist die Teilnahme an den Führungen und Vorträgen der diesjährigen Nationalparktage möglich. Die Anmeldung erfolgt aufgrund der Covid-19-Pandemie ausschließlich online über die Webseite www.zingst.de. Hierbei werden die Gäste darum gebeten, das Formular vollständig auszufüllen.

Nationalparklauf in Prerow

Das Ostseebad Prerow lädt am Sonnabend, 2. Oktober, alle Lauf- und Wanderfreunde zum 18. Nationalparklauf ein. Über Rad- und Wanderwege des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft geht es für Läufer und (Nordic) Walker über die Strecken 10,5 Kilometer oder über die Halbmarathon-Distanz (21 Kilometer). Hier können die Teilnehmer ihre Fitness unter Beweis stellen und nebenbei die unberührte Natur des Nationalparks genießen. Auch für die Nachwuchs-Läufer (Bambinis) gibt es einen Lauf. Aufgrund der einzigartigen Laufumgebung ist die Teilnehmerzahl auf insgesamt 150 begrenzt. Es wird also geraten, sich frühzeitig anzumelden. Um 10 Uhr geht es an der Freilichtbühne in Prerow los. Hier ist auch der Zieleinlauf. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung unter www.tollense-timing.de.

20 Jahre Ahrenshooper Literaturtage

Bereits zum 20. Mal wecken die Ahrenshooper Literaturtage vom 30. September bis 3. Oktober mit Mecklenburg-Vorpommerns größter Buchmesse und zahlreichen Lesungen die Lust am Lesen. Anlässlich des Jubiläums präsentiert die Kurverwaltung Ahrenshoop eine hochkarätige Eröffnungsveranstaltung mit Sky du Mont sowie eine Lesung mit Charles Brauer im Sonderprogramm.

Jede Menge Anregung für die anstehende Lesezeit finden Bücherwürmer vom 1. bis 3. Oktober, jeweils von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, in der Strandhalle Ahrenshoop. Im Jubiläumsjahr 2021 stellen dort 22 Verlage und eine Autorengruppe Literatur aus oder über Mecklenburg-Vorpommern, über das Fischland und über Ahrenshoop vor. Um die Buchmesse herum gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit mehr als 20 Lesungen und zwei Rundgängen. Mehr unter www.ahrenshooper-literaturtage.de.

Kartoffelfest in Semlow

Am Sonnabend, 2. Oktober, findet das beliebte Kartoffelfest in Semlow statt. Von 14 bis 18 Uhr wird an der Turnhalle ein buntes Programm geboten. Es gibt Schälwettbewerbe, Räucherfisch und Kartoffel-Spezialitäten, Kaffee und Kuchen. Gesucht wird außerdem die skurrilste und die größte Knolle. Wer also ein ganz spezielles Exemplar der Kartoffel in diesem Jahr geerntet hat, sollte in Semlow vorbeischauen. Die Kartoffeln für den Wettbewerb können am Stand vom Gartenverein abgeben werden.

Licht und Feuer in Barth

Am Freitag, 1. Oktober, findet auf dem Barther Markt des Event „Licht und Feuer“ statt. Start ist um 17 Uhr. Durch das Programm führt DJ Tino. Geboten wird ein Hula-Hoop-Spielplatz. Walking-Acts sorgen für eine besondere Atmosphäre. Gegen 19.30 Uhr gibt es eine Feuershow. Den Abschluss bildet ein Platzkonzert des Spielmannszugs des SV Motor Barth.

Von Robert Niemeyer