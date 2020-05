Fitnessstudio in Ribnitz will keine Touristen reinlassen: So reagieren Leser

Ribnitz-Damgarten

Tobias Müller hat auf der Internet-Plattform Facebook eine Debatte losgetreten: Er wolle zunächst keine Touristen in seinem Studio in Ribnitz-Damgarten trainieren lassen, hatte der Inhaber der „Fitmacher“ am Montag gegenüber OZ gesagt. Die Begründung: Er habe die Befürchtung, Touristen könnten die Infektionen mit dem Coronavirus in MV wieder ansteigen lassen.

Aus Angst vor einer erneuten Schließung seines Studios und einer möglichen Quarantäne seiner Gäste, will Müller deshalb nur Mitglieder empfangen. Zur Not werde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen, um das durchzusetzen.

„Lieber Strandkorb als Muckibude “

Lona Flagel meint: „Ohne die Urlauer würde im Sommer vieles kaputt gehen – Geschäfte, Gaststätten und mehr. Also bitte immer schön freundlich sein.“ Frauke Scheunemann glaubt hingegen: „Allzu groß dürfte der Ansturm von Ostseeurlaubern in ein örtliches Fitnessstudio doch sowieso nicht sein. Die Leute wollen vermutlich eher in den Strandkorb, als in die Muckibude.“

Angela De Vries gibt zu bedenken: Man kann nicht kontrollieren, woher die Leute kommen oder ob sie Kontakt mit Infizierten hatten. Bei den Stammgästen kann man auf Vertrauen und gute Absprachen bauen. Man braucht sich doch nur das Beispiel im Landkreis Leer nehmen, um zu sehen, wie schnell der Virus wieder aufflammt.“ Eine Restauranteröffnung hatte dort Mitte Mai zu 27 nachgewiesenen Corona-Infektionen und 154 Menschen in Quarantäne geführt.

„ Virus könnte teuer werden“

Stefan Harder kann den Grundgedanken nachvollziehen. Die Regeln für Fitnessstudios seien streng und die Einhaltung nicht so einfach zu gewährleisten. „Dass er sich sagt, ich halte die Kapazitäten für meine Kunden mit Abo frei, bevor ich Tagesgäste rein lasse“, versteht er. Auch Sebastian Fl kann Tobias Müller verstehen: „Es könnte teuer werden, wenn sich das Virus in seinem Studio verbreitet.“

Uta Krause entgegnet: „Er kann auch bei Einheimischen nicht wissen, ob derjenige Kontakt mit Infizierten hatte. Wenn er solche Angst hat dürfte er gar nicht mehr auf machen. Er vergisst, dass er außerhalb seines Heimatortes auch ein Tourist ist.“ Ähnlich sieht das offenbar Jens Pforte. Er schreibt: „Ich vermute, die Einheimischen müssen jetzt eine Eid ablegen, dass sie niemals mit Touristen in Kontakt gekommen sind.“

„Gesundes Klima für Studio“

Uneingeschränktes Verständnis zeigt Sebastian Wittek: „Der Mann benutzt nicht nur sein Hausrecht, sondern seinen Kopf. Das Recht zu öffnen haben wir uns erkämpft. Und wir sind vernünftiger als diese Landesregierung – bei 350 000 Urlaubern fällt mir persönlich nichts mehr ein. Also wir von EasyFitness in Güstrow werden das genauso machen. Damit kann ich für ein gesundes Klima in unserm Studio sorgen.“

Doch so unterschiedlich die Meinungen im Internet ausfallen, so einheitlich ist offenbar die Reaktion seiner Mitglieder. Tobias Müller sagt: „Ich habe von ihnen nur Zustimmung erhalten.“ Allerdings überrasche ihn das nicht. Er habe sich vor der Entscheidung, nicht für Touristen zu öffnen, ein Stimmungsbild eingeholt.

Von Juliane Schultz