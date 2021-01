Grimmen

Mit ihren vier Kindern suchte im vergangenen Jahr eine Frau Hilfe in Mecklenburg-Vorpommern. Sie landete im Greifswalder Frauenhaus, fand dort Unterstützung. „Sie versucht, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Aber durch die Kinder und durch das Sorgerecht wusste der Vater der Kinder, vor dem die Frau geflüchtet war, wo sie sich aufhielt“, erzählt eine Mitarbeiterin des Frauenhauses in der Hansestadt von einem Einzelschicksal. „Wir müssen dann individuell schauen, was wir in solchen Fällen machen können, damit die Frauen dennoch ohne Angst ihr neues Leben in Sicherheit aufbauen können“, berichtet sie weiter von der alltäglichen Arbeit.

Frauen zahlen Entgelte

Die Landesregierung, der Kreis Vorpommern-Greifswald sowie die Stadt Greifswald teilen sich die Kosten des Frauenhauses. Außerdem zahlen die Frauen in Frauenhäusern in MV generell ein Nutzungsentgelt. Auch Spenden und Bußgeldzuweisungen machen den Betrieb von Frauenschutzhäusern hierzulande möglich.

Erstmals beteiligt sich der Landkreis Vorpommern-Rügen in diesem Jahr an den Kosten für das Stralsunder Frauenhaus. 45 000 Euro sind dafür im Haushalt des Kreises eingeplant. Die gleiche Summe kommt außerdem von der Stadt Stralsund, die bisher die Kosten allein übernommen hatte.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen finanziert außerdem das Frauenschutzhaus in Ribnitz in diesem Jahr mit 78 000 Euro, die Bergener Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt mit 35 000 Euro, die auf dem Festland mit 56 000 Euro und die Männer- und Gewaltbetreuung mit weiteren 10 000 Euro“, informiert Katrin Schmuhl.

Finanzielle Mittel von den Landkreisen

„Insgesamt geben wir im Jahr 2021 für die Frauenschutzhäuser als Landkreis Vorpommern-Rügen 123 000 Euro aus. Für das Hilfenetz stehen noch mal insgesamt 274 600 Euro zur Verfügung“, sagt Katrin Schmuhl, Gleichstellungsbeauftragte Vorpommern-Rügens. Im westlichen Kreis Vorpommerns gibt es 36 Plätze in Frauenhäusern und die Beratungsstelle mit Schutzwohnung. Die teilen sich auf die Frauenhäuser in Stralsund (24) und Ribnitz-Damgarten (12) und die Bergener Schutzwohnung für eine Frau mit zwei Kindern auf. Im Kreis Vorpommern-Greifswald gibt es in Greifswald das Frauenhaus mit 20 Plätzen. Alle anderen Kreise in Mecklenburg-Vorpommern können jeweils gut zehn Frauen in Frauenhäusern Schutz bieten, der Landkreis Rostock in Güstrow allerdings ebenfalls 20, die Stadt Rostock hat 11 Plätze, Schwerin 12.

Frauenhäuser sind voll

Die Frauenhäuser sind voll. Nicht nur wegen Corona und weil Familien auf engem Raum und teilweise einsam miteinander klarkommen müssen, eskalieren Streits und die Gewaltbereitschaft steigt. Die Häuser, in denen Frauen oft mit Kindern Zuflucht suchen und finden, seien fast immer gut gefüllt, sind sich die Mitarbeiter in den Einrichtungen Vorpommerns einig. Gewalt erfahren Frauen nicht nur, wenn sie Schläge erleiden. Neben dieser körperlichen Gewalt gebe es auch verbale und psychische, erklärt Katrin Schmuhl. Und die sei in der Corona-Zeit, wenn Männer, Frauen und Kinder eng aufeinander sitzen, mehr und vor allem brutaler geworden. Auch weil die Männer im Lockdown immer da sind, hätten Frauen weniger Chancen gehabt, auszubrechen, um in die Frauenhäuser zu gehen.

Rund 600 Fälle von Gewalt registrierte im vergangenen Jahr die „Interventionsstelle gegen

Frauenschutzhäuser in Vorpommern Frauenschutzhaus Ribnitz-DamgartenTelefon: 03821/720366, Mail: fsh-rd@awo-vorpommern.de Frauenschutzhaus StralsundTelefon: 03831/29 28 31, Mail: fsh-hst@awo-vorpommern.de Frauenhaus Greifswald:Telefon: 03834/50 06 56, Mail: kontakt@frauenhaus-greifswald.de

häusliche Gewalt und Stalking Vorpommern-Rügen“, circa 500 davon betrafen Frauen. Erhöht war die Zahl im Lockdown gegenüber anderen Monaten. Von Januar bis September 2020 fanden insgesamt 70 Frauen und 55 Kinder im Stralsunder Frauenhaus Schutz vor häuslicher Gewalt. In der Ribnitzer Einrichtung wohnten im Laufe des Jahres 19 Frauen und 20 Kinder, in der Greifswalder Einrichtung 25 Frauen.

VR ist Spitzenreiter bei Kapazitäten

„Wir sind Spitzenreiter im Land, was die Kapazitäten in Frauenschutzhäusern betrifft“, hatte Landrat Stefan Kerth gesagt, als die Kreistagsvertreter über die Kostenbeteiligung an der Stralsunder Einrichtung einstimmig abstimmten. Er selbst sieht das etwas anders: „Immerhin hatte die Hansestadt dieses Schutzhaus bereits ausfinanziert“, sagte er. Mit Ribnitz und auf Rügen gibt es weitere Einrichtungen, die der Kreis unterstützt. Allerdings ist eine finanzielle Beteiligung des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien Stadt für die finanzielle Zuwendung durch das Land Voraussetzung. „Und es ist zentrales Anliegen unseres Kreises, Betroffenen von häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt zu helfen und sie zu unterstützen“, sagt Katrin Schmuhl. Deshalb seien auch die Zuschüsse des Kreises VR für Personal- und Sachkosten jährlich. „Hierbei habe ich als Gleichstellungsbeauftragte immer sehr große Unterstützung durch den Landrat, sonst wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Schmuhl.

Beratungsstelle in Grimmen neu

Neu in VR ist seit dem vergangenen Jahr die Beratungsstelle für häusliche Gewalt – BeLa – für den südlichen Teil des Kreises, also für das Amt Miltzow, die Gemeinde Süderholz, für Grimmen, das Gebiet der Ämter Recknitz-Trebeltal und Franzburg-Richtenberg. Das Büro befindet sich im SOS-Familienzentrum in Grimmen. Katrin Schmuhl: „Ich bin sehr froh, dass wir diese Lücke schließen konnten“.

Langfristig mit den Tätern arbeiten

Und noch etwas ganz Neues gibt es ab 2021: Das Kreisdiakonische Werk in Greifswald errichtet in Stralsund eine Männer- und Gewaltberatungsstelle“, informiert Katrin Schmuhl. Dort bekommen Männer, Frauen und Jugendliche, die in ihrer eigenen Häuslichkeit Gewalt ausüben, eine Beratung angeboten. „Ziel ist es, dass Täter und Täterinnen schnell Hilfe an die Hand bekommen, um keine Gewalt mehr ausüben zu müssen“, sagt Schmuhl. Denn die Unterbrechung der Gewalt, beispielsweise mit dem Einzug der Opfer in ein Frauenschutzhaus, sei nur der erste Schritt. Dann müsse langfristig mit den Tätern gearbeitet werden.

Von Almut Jaekel