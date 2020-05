Flüchtlinge kehren zurück nach Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Einige Asylbewerber sind in dieser Woche in die Flüchtlingsunterkunft in Körkwitz in der Nähe von Ribnitz-Damgarten zurückgekehrt. Das bestätigte der Landkreis Vorpommern-Rügen auf Anfrage der OZ. Noch in der Vorwoche hieß es während der Sitzung der Stadtvertreter Ribnitz-Damgartens, dass kein Flüchtling in dem ehemaligen Ferienpark wohnt. Laut Landkreis zogen am Freitag, 15. Mai, die ersten Asylbewerber zurück.

Zum Hintergrund: Anfang April mussten sämtliche Bewohner der Unterkunft nach Barth umziehen. Der Ferienpark in Körkwitz wurde als Quarantäne-Station für Asylbewerber des Landkreises vorgehalten, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder als Verdachtsfälle gelten. Kritisiert wurde damals vonseiten der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Ribnitz-Damgartens sowie auch aus der Politik, dass der Umzug sehr kurzfristig angeordnet worden war. Auch die Informationspolitik des Landkreises wurde kritisiert.

Nicht alle sind zurückgekehrt

14 Asylbewerber wohnen derzeit wieder in der Körkwitzer Unterkunft. 49 Menschen lebten bis zum Umzug Anfang April dort. Es sind also nicht alle zurückgekehrt. „Dass noch weitere zurückziehen, bezweifel ich“, sagt Janett Harnack, die sich in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Ribnitz-Damgarten engagiert.

Ausschlaggebend für die Rückkehrer seien Kita- und Schulplätze für Kinder gewesen. Andere wiederum möchten laut Harnack in Barth bleiben, unter anderem weil die Unterkünfte dort zentraler liegen und die Wohnungen teilweise größer sind.

Sowohl die Betreuung vor Ort als auch die Unterstützung durch die ehrenamtlichen Helfer sei laut Janett Harnack gesichert. Darüber hinaus ist geplant, nach der Corona-Pause auch wieder Deutschunterricht anzubieten. In der kommenden Woche wollen die Flüchtlingshelfer beraten, wie sie die Unterstützung wieder hochfahren.

Anlage bleibt Quarantänestation

Obwohl nun wieder Asylbewerber in Körkwitz untergebracht sind, bleibt der Ferienpark weiterhin Quarantänestation für an Covid-19 erkrankte Flüchtlinge des Landkreises. Durch die bauliche Anordnung sei eine Trennung von gesunden und Erkrankten möglich, teilte Kreissprecher Olaf Manzke mit. Bis dato habe es keinen erkrankten Asylbewerber im Landkreis gegeben.

Die Gefahr, sich anzustecken, sei auch in Barth gegeben, so Janett Harnack. Auch sie hält eine Trennung von Erkrankten und Gesunden in der Anlage in Körkwitz für möglich. „Man muss strikt vorgehen, aber das lässt sich regeln“, so Harnack. Dennoch könne sie nachvollziehen, dass einige ehemalige Bewohner in Barth bleiben.

Gleichzeitig wünsche sie sich für die Zukunft eine bessere Informationspolitik vonseiten des Landkreises. „Wir sollten schauen, dass so etwas nicht mehr passiert“, so Janett Harnack.

Der Ferienpark in Körkwitz war im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 vom Landkreis Vorpommern-Rügen als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge angemietet worden.

Von Robert Niemeyer