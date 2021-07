Flugplatz Pütnitz: Wie Altlasten und Kampfmittel gefunden werden sollen

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Dass der Ferienpark-Riese Center Parcs auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten investieren will, ist nun bereits seit Längerem bekannt. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Bis auf dem Gelände tatsächlich etwas sichtbar passieren wird, wird noch einige Zeit ins Land gehen. „Vor Mitte nächsten Jahres wird sich hier kein Bagger bewegen“, sagen unisono der Verantwortlichen des Bauamtes der Stadt Ribnitz-Damgarten und die Chefs der Ingenieurbüros, die eine ganz besondere Aufgabe auf dem Gelände haben. Denn bevor überhaupt auch nur ein Ferienhaus gebaut werden kann, muss einiges vom Areal des ehemaligen Militärflugplatzes verschwinden, vor allem möglicherweise gefährliche Munition.

Das Bernsteinresort Die von Center Parcs geplante Ferienanlage auf der 650 Hektar großen Halbinsel Pütnitz soll 2026 eröffnet werden. Die Anlage mit 500 Ferienhäusern und 100 Ferien- und Hotelapartments entsteht auf 120 Hektar. 220 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Außerdem soll ein Reiterhof der Bernsteinreiter aus Hirschburg entstehen. Das Technikmuseum soll modernisiert werden. Supremesurf aus Rostock will einen Familien-Freizeit-Park bauen. Der einstige Militärflugplatz wurde in der Zeit von 1935 bis 1944 von der deutschen Wehrmacht zu Ausbildungszwecken von Piloten genutzt. In der Endphase des Krieges waren hier kurzzeitig Flugzeuge stationiert. Von 1952 bis 1994 wurde der Flugplatz von sowjetischen bzw. russischen Jagdfliegern genutzt. Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes führten bereits in den Jahren 2000 und 2012 auf dem ehemaligen Pütnitzer Flugplatz partielle Kampfmittelräumarbeiten durch. Geborgen wurden damals unter anderem englische 30-Pfund-Brandbomben, Flakmunition sowie Waffen und Waffenteile.

Was bislang passiert ist

Seit etwa zwei Monaten recherchieren die Mitarbeiter der drei Ingenieurbüros zu dem Gelände. „Wir werden viel Freude haben“, ist Diplom-Ingenieur Christian Poggendorf von der Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft aus Hannover zuversichtlich. „Das Spannende ist, das Gelände in eine neue Nutzung zu überführen“, ergänzt Karsten Helms von der Mull und Partner Ingenieurgesellschaft, ebenfalls aus Hannover. Vom Militärgelände zum Ferienpark.

Bislang durchforsteten die Experten vor allem alte Akten. Bekanntlich wurden in der Vergangenheit bereits Untersuchungen durchgeführt, nachdem die russischen Soldaten 1994 das Gelände verlassen hatten. Bei der Stadt habe es zahlreiche Akten gegeben, auch beim Bund gibt es Unterlagen. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) sollen weitere Akten gesucht und untersucht werden. Der Bund war einst Eigentümer des Geländes. 2008 hatte die Stadt Ribnitz-Damgarten das Areal vom Bund erworben.

Luftbild vom 6.10.1943 von Ribnitz und Pütnitz. Quelle: Archiv Sternkiker

„Wir fühlen uns in guten Händen. Wir haben das Gefühl, dass hier sehr viel Sachverstand und Kompetenz im Umgang mit militärischen Standorten vorhanden ist“, sagt Bauamtsleiter Heiko Körner. Seit 20 Jahren sind die Büros im Geschäft. Ende April unterzeichneten die Ingenieurbüros und die Stadt den Vertrag für die bereits in den vergangenen Monaten viel zitierte Kampfmittelberäumung und Altlastensanierung. Diese Arbeiten machen einen wesentlichen Teil der Vorbereitung des Baus des Bernsteinresorts aus. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt diesen Teil großzügig mit 43,2 Millionen Euro an Fördermitteln. Insgesamt sind für die Altlastenentsorgung und Entmilitarisierung etwa 45,5 Millionen Euro an Kosten angesetzt.

Was jetzt passieren soll

Bis im kommenden Jahr auf dem Gelände tatsächlich etwas abgerissen oder entsorgt wird, ist noch einiges zu tun. Untersuchungen sind anzustellen, Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen, die Suche nach Anomalien gehören dazu, sagt Christian Poggendorf. Tatsächlich würden dafür auch Metalldetektoren genutzt, allerdings in größerem Stil, fahrbar und deutlich breiter als die bekannten Handdetektoren. Auch Drohnen werden eingesetzt, um beispielsweise die Uferzone des Boddens zerstörungsfrei untersuchen zu können.

Das gesamte Flugplatzgelände soll von Altlasten und Kampfmitteln befreit werden, nicht nur das Areal, auf dem das Bernsteinresort geplant wird. Die Nutzung des Geländes bestimmt dabei über das Ausmaß der Entsorgung. In den Ferienhausbereichen ist beispielsweise eine 100-prozentige Kampfmittelfreiheit notwendig.

„Das Ziel ist, ein Untersuchungskonzept zu entwickeln“, sagt Christian Poggendorf. Dabei stehen zwei Fragen im Zentrum. „Was wissen wir? Und was wissen wir nicht?“

Was wir wissen

Bekannt sind aus der Zeit der Nutzung des Fliegerhorsts durch die sowjetische Armee Standorte von Tanklagern bzw. Orte mit vorhandener Bodenkontamination. Kerosin, Diesel, Öl und anderes also. „Wir wissen, wo diese Orte sind.“ Zwei Vorteile gebe es bei der Suche nach solchen Kontaminationen. Erstens würden sich diese Stoffe nicht bewegen, bleiben also, wo sie sind. Zweitens könne man an den Stellen die Kontamination sogar teilweise riechen.

Infoveranstaltung zum Bernsteinresort Anfang August sind zwei Bürger-Foren zum Bernsteinresort geplant. Moderiert von der OSTSEE-ZEITUNG, stellen die Investoren am Montag, 9. August, um 18 Uhr im Ribnitzer Begegnungszentrum ihre Pläne vor und stellen sich den Fragen der Gäste. In Damgarten findet einen Tag später, am 10. August, eine weitere Info-Veranstaltung statt, ebenfalls moderiert von der OZ in Kooperation mit dem Stadtausschuss Damgarten. Beginn ist auch hier um 18 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Geplant ist, an beiden Terminen bereits ab 17 Uhr mit einer kleinen Ausstellung zum aktuellen Stand des Projektes zu öffnen.

Allerdings ist nicht das gesamte Areal betroffen. „Es sind Hotspots“, so Poggendorf. Im vergangenen Jahr wurden diese Orte kartiert. Etwa 30 000 Kubikmeter Erde sind wohl auf dem Gelände kontaminiert. Das entspreche etwa 3000 Lkw-Ladungen.

Zu den Kampfmitteln „haben wir gute Informationen vorliegen“, sagt Karsten Helms. Der Fliegerhorst Pütnitz sei für die Alliierten im Zweiten Weltkrieg kein Hauptangriffsziel gewesen. Deshalb gebe es auf dem Gelände keine Abwurfmunition wie etwa Fliegerbomben. Aus dem Übungsbetrieb und aus der Flugabwehr seien jedoch Munitionsreste zu erwarten. „Insgesamt ist Pütnitz aus Kampfmittelsicht kein sehr brisanter Standort“, so Helms.

Was wir nicht wissen

Eher unbekannt sind die Vergrabungen von Hausmüll auf dem Gelände. Der Verdacht liegt nahe, dass die russischen Truppen auch zivilen Abfall unter die Erde gebracht haben. „Aber das ist natürlich nicht festgehalten worden“, so Christian Poggendorf. Allerdings könne man mit alten Aufnahmen oder auch mit modernen Laser-Scans mögliche Mülldeponien finden. Die Scans beispielsweise erfassen Höhenunterschiede im Gelände und somit auch ungewöhnliche Hügel, unter denen etwas vergraben sein könnte.

Teilansicht der Halbinsel Pütnitz. Links im Bild sind die Hallen des ehemaligen Fliegerhorstes zu erkennen. Quelle: Olaf Hackethal

Ein wichtiges Thema ist auch der Rückbau der Gebäude. Nicht alle Bauten sollen abgerissen werden. Von den nicht denkmalgeschützten Gebäuden soll der größte Teil abgerissen werden. Der Umgang mit den denkmalgeschützten Gebäuden wird unter anderem auch mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Ziel sei schon, einige Gebäude auf dem Gelände zu erhalten, um auch während der Nutzung als Ferienresort den Ursprung des Geländes zu dokumentieren. „Wir können noch nicht abschließend sagen, welche Flächen und Gebäude verschwinden“, so Heiko Körner. Die Diskussion darum werde im weiteren Planungsverlauf mit allen Beteiligten immer wieder geführt werden müssen.

Überraschungen könne es jedoch immer geben, so die Experten. Es gebe zwei Zeiträume, hinter denen Fragezeichen stehen. „Lücken haben wir während der Demilitarisierungszeit“, so Christian Poggendorf. Gemeint ist damit die Zeit kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Ende der Wehrmacht und der Übernahme des Flugplatzes durch die Rote Armee und die Zeit des Abzugs der russischen Streitkräfte mit dem Ende des Kalten Kriegs. Weitere Archivrecherchen sollen ein klareres Bild für diese Zeiträume ergeben. Unter anderem sollen auch in Moskau dafür Akten gewälzt werden.

Von Robert Niemeyer