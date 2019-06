Barth

Die Flusskreuzfahrtsaison 2019 hat in Barth begonnen. Wie Nicole Paszehr, Leiterin der Abteilung Tourismus und Stadtmarketing der Stadt mitteilte, machte die „Sans Souci“ bereits am 25. Mai als erstes Schiff des Jahres an der Ballastkiste im Hafen fest.

Saison bis 6. Oktober

Ihren Angaben zufolge werden sie und zwei weitere Flusskreuzer, die „Excellence Coral“ und die „Königsstein“, bis einschließlich 6. Oktober Barth mehrfach ansteuern. Die Schiffe bleiben entweder nur einige Stunden zum Auffüllen von Vorräten und Tank, oder aber ein bis zwei Tage. Einige Reiseunternehmen nutzen die sehr gute Verkehrsanbindung des Hafens, um die Touristen mit Bussen vor Reiseantritt zum Schiff zu bringen oder am Ende des Urlaubs wieder abzuholen.

2020 werden über 30 Anläufe erwartet

Hafenmeister Stefan Wenke umsorgt die Besatzungen der Flusskreuzfahrtschiffe und pflegt rund ums Jahr einen intensiven Kontakt zu ihnen. Auch dadurch konnte die Anzahl der Anläufe von 26 auf 28 im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, 2020 rechnet die Stadt bereist mit über 30 Anläufen pro Jahr.

Optimale Bedingungen in Barth

Nicole Paszehr: „Im Vergleich zu anderen Hafenstädten, in denen Flusskreuzfahrtschiffe anlegen, herrschen in Barth ideale Bedingungen für die Reiseveranstalter.“ Sie könnten ihre Gäste optimal zu den Schiffe bringen oder auch wieder abholen. Auch das Be- und Entladen für Versorgungsfahrzeuge sei in Barth sehr einfach. Das Hafenbecken eigne sich sehr gut zum Rangieren und Wenden.

Ziel: Aufenthaltsdauer verlängern

Ziel sei es für die kommenden Jahre, die Aufenthaltsdauer der Flusskreuzfahrtschiffe zu verlängern und den Gästen an Bord durch konkret buchbare Angebote und Erlebnisse den Aufenthalt in Barth zu verschönern. „Wir wollen uns als attraktiver Flusskreuzfahrthafen etablieren und diesem Gästeklientel Anreize schaffen, die Vinetastadt nach ihrer Reise noch einmal zu besuchen“, betont Nicole Paszehr.

Jens-Peter Woldt