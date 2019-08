Prerow

Zu den 5. Prerower Folk-Tagen lädt der Kur- und Tourismusbetrieb des Ostseebades vom 15. bis 17. August ein. Für drei Tage weht dann wieder ein frischer irischer Wind durch den Ort.

Los geht es am Donnerstagabend mit einem Warm up an der Seebrücke. Zu erleben ist dort Lonesome George. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Am Freitag geht es dann um 17 Uhr weiter auf der Freilichtbühne. Die Besucher können sich kulinarisch und musikalisch auf den Abend einstimmen. Um 19.15 Uhr hat Rabengesang den ersten Auftritt. Im Anschluss folgt um 19.30 Uhr Lonesome George, bevor um 20.30 Uhr noch einmal Rabengesang für 30 Minuten zu erleben ist. Zum Abschluss des Abends folgt ein Konzert mit Tricky Notes.

Der Ablauf am Samstagabend ist ähnlich. Nach dem ersten Kurz-Auftritt von Rabengesang wird dann allerdings um 19.30 Uhr Clover aufspielen. Rabengesang kommt dann noch einmal um 21 Uhr für 45 Minuten auf die Bühne. Das große Finale des Festivals bestreitet von 21.45 Uhr an Larkin & Irish Beats Dance Company.

Von OZ