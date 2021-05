Folklore-Festival in Ribnitz: Kompromiss zur Shoppingnacht

Ribnitz-Damgarten

Nun haben die Beteiligten doch eine Lösung gefunden. Der Verein Ribnitzer Innenstadt und das Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensemble „Richard Wossidlo“ haben einen Kompromiss für das Wochenende des 4. Septembers gefunden. Demnach kann das Tanzfestival in abgewandelter Form nun doch stattfinden. Der langen Einkaufsnacht „Rocken & Shoppen“ soll ebenfalls nichts im Wege stehen.

„Beide Seiten haben sich gut einander angenähert“, teilte René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins, auf Nachfrage mit. Auch Holger Hurtig, Leiter des Folklore-Ensembles, sprach von einem „Kompromiss, der total in Ordnung geht“.

Kein Abendprogramm

Demnach soll die Einkaufsnacht am 4. September weitestgehend so stattfinden, wie geplant. Das insgesamt ohnehin deutlich abgespeckte Tanzfestival werde an diesem Tag ruhen. Stattdessen sei laut Holger Hurtig vorgesehen, an diesem Samstag mit den Tanzgruppen auf Tour durch die Region zu ziehen. Am Donnerstag und Freitag finde das Tanzfest bis 20 Uhr statt. Ein Abendprogramm, etwa mit Liveband, werde es aber nicht geben. Der Sonntag werde für die Abschlussveranstaltung des Tanzfestes genutzt.

Die Bühne auf dem Marktplatz könnte zudem in Richtung Lange Straße gedreht werden und etwas kleiner ausfallen. Die Bühne könnte auch für das Programm der Einkaufsnacht genutzt werden. Ansonsten sollen am Samstagabend entlang der gesamten Langen Straße Programmpunkte wie etwa Live-Musik stattfinden. Die genauen Details sollen noch besprochen werden.

Abhängigkeit von Corona-Regeln

Letztlich dürfte die konkrete Ausgestaltung auch von der Entwicklung der Corona-Infektions-Zahlen und den zu der Zeit gültigen Corona-Regeln abhängen. Beim jüngsten Corona-Gipfel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hatte es noch keine Aussage zu kulturellen Veranstaltungen gegeben. Dieses Thema soll beim nächsten Gipfel Ende Mai/Anfang Juni behandelt werden.

Erinnerung an 2019: Vor fast zwei Jahren fand das 30. Folklore-Tanzfestival in Ribnitz-Damgarten statt. Zum bislang letzten Mal in seiner gewohnten Form. Quelle: Robert Niemeyer

Das Folklore-Tanzfest sollte ursprünglich vom 23. bis 27. Juni stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Regeln war es verschoben worden. Vom 2. bis 5. September sollte und kann es nun auch stattfinden. Am 4. September steht die Einkaufsnacht im Veranstaltungskalender. Zunächst hatte der Vorstand des Innenstadtvereins es abgelehnt, dass das Tanzfestival zeitgleich mit der Shoppingnacht stattfindet. Nun dann die Einigung.

Der Grand Prix der Folklore, also der zum Tanzfestival zugehörige Wettbewerb der Tanzgruppen und der Musikgruppen, fällt weg. Die internationalen Gruppen sollen aus Deutschland anreisen, wie etwa eine peruanische Gruppe aus Berlin oder eine portugiesische Tanzgruppe aus Nordrhein-Westfalen. Wichtig sei, den Tanzgruppen nach der langen Zwangspause wieder eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten.

