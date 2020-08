Zingst

Während des Corona-Lockdowns haben die Zingster einen besonderen Begrüßungscocktail zusammengemixt. „Wir in Zingst“ ist die neue Ausstellung überschrieben, die auf 86 großformatigen Porträts Unternehmer und Akteure hinter den Kulissen des Seeheilbades zeigt. Vor allem zeigt die Open-Air-Schau aber eins: den Zusammenhalt in dem Ort, wie es Simone Marks, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kur- und Tourismus GmbH, ausdrückt.

Bis März kommenden Jahres stehen bekannte Zingster Charaktere wie beispielsweise der Vorsitzende des Heimatvereins, Arne Nehls, oder der wettkampferprobte Bar-Chef Ronald Salut in einer Reihe mit Veronika Zmitraite, die Fischbrötchen verkauft.

Zusammenhalt als Leitgedanke

Zusammenhalt ist laut Simone Marks nicht nur das treffende Stichwort für die Intention der großen Porträt-Aktion, „sondern kennzeichnet auch den Leitgedanken des Ortes während der Corona-Krise“.

Bereits vor den Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus war in dem Seeheilbad ein neuer Geist eingezogen. Gastronomen und Unternehmer wurden stärker als zuvor in die Gestaltung eines touristischen Programms einbezogen, Wünsche und Vorstellungen der Privaten fanden mehr Berücksichtigung (die OZ berichtete).

Freude über Beteiligung

Umso erfreuter zeigt sich Markus Weiß, verantwortlich für das Innenmarketing der Kur- und Tourismus GmbH, über die zahlreichen Zusagen von Zingstern, sich an dem Projekt zu beteiligen. „Das zeigt einmal mehr den wachsenden Zusammenhalt in dem Ort“, gerade in einer besonders schwierigen Zeit.

Hoffnung ist, dass mit der Entwicklung des Ortes auch das Porträt-Projekt wachsen werde und künftig weitere Akteure gezeigt werden können.

Kurze Einarbeitungszeit

Die Porträts an der Jordanstraße, am Max-Hünten-Haus sowie im Hafen zeigen laut der Sprecherin nicht nur die Gesichter der Menschen, die Zingst gestaltet und entwickelt haben. Sie geben auch Gedanken preis, die spontan während der Aufnahmen entstanden. „Das macht diese Porträt-Galerie aussagekräftig und unterhaltsam.“

Das Projekt „Wir in Zingst“ ist angelehnt an die Aktion „Faces of Festival“, die während des Umweltfotofestivals Horizonte Zingst vom Fotografen und Herausgeber eines Fachmagazins, Christoph Künne, gemacht wird. Ihm gelang es, nach kurzer Einarbeitungszeit die 86 Zingster zu porträtieren und die „Geistesblitze“ zu dokumentieren.

Aufnahmen unter Studiobedingungen

Gleich nach Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen begann der Fotograf mit der Arbeit. 25 Beteiligte suchte er an deren jeweiligen Arbeitsstätten auf. Die übrigen Zingster fanden sich zu einem Fototermin unter Studiobedingungen im Max-Hünten-Haus ein. Aufgrund der überaus guten Vorbereitung durch Markus Weiß „ist die Aktion sehr geschmeidig über die Bühne gegangen“, wie Christoph Künne auf Nachfrage sagt.

Seit 2010 begleitet er zusammen mit seiner Frau das Umweltfestival. „Mit der Aktion ,Faces of Festival’ haben wir Menschen in den Vordergrund gebracht, die auf verschiedene Weise mit dem Festival in Verbindung stehen“, sagt der Fotograf.

Viele Akteure aus der Geschäftswelt dabei

In diesem Jahr allerdings musste das Umweltfotofestival aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Daraufhin reifte die Idee, Menschen zu porträtieren, „die den Ort am Laufen halten“, so Christoph Künne. Natürlich finden sich in der Reihe viele Menschen aus der Geschäftswelt wieder.

Gemeinsam ist den Beteiligten, dass sie dem Ort aufgrund ihrer Tätigkeit auch schon vor der Porträt-Aktion ein Gesicht gegeben haben, betont der Fotograf.

Von Timo Richter