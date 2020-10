Fotoausstellung „Wir in Zingst“: Wie die Porträtierten ihre Bilder finden

Zingst

Vieles wurde wegen Corona gecancelt, aber manches ist auch aus Corona erwachsen, fasste Simone Marks, in der Kur- und Tourismus GmbH zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernissage des Fotoprojektes "Wir in Zingst" zusammen. 86 Zingster, die teilweise auch hinter den Kulissen für das Wohlbefinden der Gäste sorgen, zeigen an vier Standorten Gesicht. Darunter sind Arzt und Bäcker, Feuerwehrmann, Gastronom, Heimatforscher, Modeexpertin und Ordnungsbeamte bis hin zum "Zimmerdealer".

Nach der coronabedingten Absage des Umweltfotofestivals "Horizonte" setzten sich Gemeinde, Bürgermeister und Kurdirektion mit dem Horizonte-Team zusammen um ein "Heilmittel gegen den Corona Starrkrampf" zu suchen, wie Kurator Klaus Tiedge erklärte. Zugleich ging es darum, Zusammenhalt in Zingst zu demonstrieren und Menschen anzusprechen, die "am Gast" arbeiten. Mit 30 bis 40 Teilnehmern hatten sie gerechnet, Fotograf Christoph Künne musste und konnte jedoch auch mit der doppelten Zahl leben. Innerhalb von einer Woche fotografierte er mit seinem Team Zingster teils am Arbeitsplatz, teils im Studio und entlockte ihnen charakteristische "Geistesblitze". Fast ein Speed-Dating: 15 bis 20 Minuten hatten sie pro Person zum Kennenlernen, Statement entlocken und porträtieren. Die OZ stellt einige von ihnen vor.

Techniker Eckhard Lipke

Eckhard Lipke: "Froh, dass mir Zingst passiert ist." Quelle: Susanne Retzlaff

„Ja, das bin ich“, bestätigte Eckhard Lipke, „ ich bin schon öfter darauf angesprochen worden.“ Froh, dass ihm Zingst passiert ist, erklärt der Vorpommer, wie genau ihm damals geschah. „Der Ruf ereilte mich von oben“, schmunzelt er. Etwa 50 Jahre ist es her, da reparierte der Techniker dann und wann auch den „Polski-Fiat“ des Superintendenten. Und als er eines Tages wieder unter dessen Gefährt lag, beugte sich das Gesicht des Kirchenmannes über ihn und sprach: „Der Zingsthof ist frei!“ Von 1971 bis 2006 wirkten Lipke und seine Frau, damals noch Gemeindeschwester in Barth, dann auf dem Hof auf der Halbinsel. Glück gehabt, schließlich konnte man damals ja nicht einfach irgendwo hinziehen, Wohnraum wurde zugewiesen, so Lipke.

Zimmerdealer Thomas Sievert

Thomas Sievert vor seinem Porträt. Quelle: Susanne Retzlaff

„Ja, ich will gesehen werden!", gibt Thomas Sievert unumwunden zu. Seine Bühne ist Zimmervermittlung im Ostseeheilbad und da hat er viel und gern mit Gästen zu tun. "Klar habe ich mitgemacht, als ich angesprochen wurde und mir mein anregendstes Salsa- und Tequila-Hemd angezogen!" Und das, obwohl es in Zingst nicht einmal ein Kurtaxi gibt, verrät er auf seinem Porträt.

Modeexpertin Ines Schuhmann

Ines Schumann freut sich über die Wertschätzung, die das Fotoprojekt ausdrückt. Quelle: Susanne Retzlaff

„Ich habe mir heute extra dasselbe Kleid angezogen, eigentlich wollte ich auch den Strohhut wieder aufsetzen, aber das Wetter“, sagt Modeexpertin Ines Schuhmann. Sie ist begeistert von der Idee, den Leuten, „die querbeet und in allen Branchen für die Menschen arbeiten, auf diese Art Wertschätzung entgegenzubringen“. Man erkenne sie eh nicht wieder auf dem Foto und im Geschäft, meint sie, und erntet bei den Umstehenden reichlich Widerspruch.

Bürgermeister Christian Zornow

Christian Zornow, Bürgermeister von Zingst, vor seinem Porträt. Quelle: Susanne Retzlaff

„Mut für diese Aktion brauchen vor allem die Menschen, die sonst in der zweiten Reihe stehen“, erklärt der Zingster Bürgermeister Christian Zornow, der zu den Initiatoren der Ausstellung gehört. Er sei es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen und sein Gesicht plakatiert zu sehen. Und auch der Spruch zum Porträt stamme aus seinem Wahlkampf. Aktuell habe seine tägliche Arbeit mit den Einwohnern und Unternehmern „Elemente des sich Wiederholenden", immer wieder gelte es zu mahnen und aufzumuntern, trotz niedriger Corona-Fallzahlen die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. „Damit eben die Zahlen so niedrig bleiben."

Kurator Klaus Tiedge

Klaus Tiedge steht eigentlich lieber hinter der Kamera. Quelle: Susanne Retzlaff

„Sehr befremdlich" empfindet Kurator Klaus Tiedge die Situation, als er seinem überlebensgroßen Foto-Double gegenübersteht. „ Zingst hält jung“ verspricht es. „Ich stehe lieber hinter der Kamera“, räumt er ein, habe aber dem "Überraschungsangriff" der Ausstellungsmacher nicht widerstehen können. Nun will er beweisen, dass das Versprechen gehalten werden kann.

Wehrführer Mathias Barth

Der Zingster Wehrführer Mathias Barth vor seinem Porträt oben. Quelle: Susanne Retzlaff

„Ich hatte ja gar keine Chance, Nein zu sagen“, lächelt Zingsts oberster Brandschützer Mathias Barth. "Ich brenne für Zingst ist natürlich mein Spruch, aber ich hatte noch einen zweiten im Hinterkopf." So ganz ungewohnt ist Präsenz in der Öffentlichkeit für den Bauunternehmer nicht, insofern kann er mit seiner Darstellung gut leben. „Es ist ja nur ein Foto.“

Die Open-Air-Ausstellung „Wir in Zingst“ ist noch bis zum 31. März 2021 am Hafen, in der Jordanstraße, am Max Hünten Haus und in der Strandstraße zu sehen. Im kommenden Jahr soll es zudem eine zweite Auflage des Porträtprojektes mit weiteren Zingster Gesichtern geben. Auch das Umwelt-Fotofestival „Horizonte“ soll wieder stattfinden.

Von Susanne Retzlaff