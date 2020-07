Fotoprojekt für Jugendliche startet in Barth

Barth

Der Verein „Willkommen in Barth“ startet ein neues Projekt für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren unter dem Motto „Dein Handy kann mehr als Selfies“. Geleitet wird die Projektgruppe von Barbara Werner. „Ich habe schon immer viel fotografiert. Mein Vater war ein großer Fan“, berichtet die 75-Jährige, die seit einem Jahr auch an Online-Workshops von „Girls with cameras“ teilnimmt.

In dem Kurs will die Bartherin eine Einführung in die Smartphone-Fotografie geben. „Ich beobachte immer wieder, dass Jugendliche vor allem Selfies machen. Aber Smartphones können viel mehr und es gibt so viele verschiedenen Einstellungen, die man ausprobieren kann. Genau das möchte ich den Jugendlichen näherbringen.“

Unterstützung von der Ehrenamtsstiftung

Unterstützt wird das Projekt von der Ehrenamtsstiftung MV. „Wir haben Ende vergangenen Jahres einen Antrag gestellt und er wurde bewilligt. Wir wollten auch schon längst starten, aber dann kam Corona dazwischen“, berichtet Barbara Werner. Um sich die Fotos in der Gruppe anzuschauen, braucht sie einen Beamer und einen Laptop. Beides kann nun dank der Förderung angeschafft werden. Zum Ende des Jahres soll es auch eine Ausstellung mit den besten Fotos geben.

Barbara Werner hofft, dass sich viele Jugendliche anmelden. Auch Unterstützung von Erwachsenen kann sie gut gebrauchen. „Je nachdem, wie viele Jugendliche sich anmelden, brauche ich noch Aufsichtspersonen. Das können auch gerne die Eltern der Jugendlichen sein“, sagt die Bartherin. Einen konkreten Starttermin für das Fotoprojekt gibt es noch nicht. Barbara Werner möchte aber so schnell wie möglich loslegen.

Anmeldung und weitere Informationen unter 01 70/145 25 82 oder per E-Mail an b-werner-barth@t-online.de.

Von Anika Wenning