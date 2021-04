Vor einigen Jahren unternahm das Unternehmen Central European Petroleum (CEP) in der Gemeinde Saal bei Barth Testbohrungen für das umstrittene Fracking-Verfahren. In der Boddenregion sollte Erdöl gefördert werden. Lange war es ruhig, jetzt sind die Arbeiten wieder aufgenommen worden. Was dort jetzt passiert.