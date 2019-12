Frank Ilchmann: „Ich werde mich weiter einmischen“

Ribnitz-Damgarten

Im kommenden Jahr endet die Amtszeit von Frank Ilchmann, Bürgermeister Ribnitz-Damgartens. Am 1. März wird ein neuer Bürgermeister gewählt, am 30. April übergibt er schließlich sein Amt an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Im großen OZ-Interview schaut der 63-Jährige zurück auf das abgelaufene Jahr, seine Amtszeit und verrät, was er mit seinem Ruhestand anfangen will.

Herr Ilchmann, wie fällt Ihre Bilanz dieses Jahres aus?

Frank Ilchmann: Es war ein abwechslungsreiches Jahr. Viele Dinge wurden erledigt. Viele Dinge stehen aber noch auf der Agenda.

Welcher war 2019 für Ribnitz-Damgarten der wichtigste Schritt nach vorne?

Viele Sachen wurden umgesetzt, alle Schritte sind wichtig. Wir haben die Stadt zum Beispiel bekannter gemacht. Der 5. Immobilientag Vorpommern fand im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten statt. Teilnehmer aus dem ganzen Land, teilweise auch aus Berlin, waren hier und haben sich und ihre Projekte vorgestellt. Wir konnten daraus auch sehr viel für uns mitnehmen. Auch die Seniorensportspiele des Landessportbundes sind sehr gut gelaufen. Der Fußgängerüberweg in der Barther Straße in Damgarten ist endlich fertiggestellt worden. Dafür haben wir sechs Jahre gekämpft. Außerdem wurden die letzten Ortsteile staatlich anerkannter Erholungsort. Ganz wichtig ist auch die Entwicklung weiterer Wohngebiete. Auch die Abstimmung mit unseren Kleingärtnern möchte ich hier erwähnen. Viele Projekte wurden trotz klammer Kasse umgesetzt, für unsere Bürger.

Was hat nicht so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt hatten?

Die Verbesserung der Löschwasserversorgung in Langendamm und in Freudenberg hatte ich mir auf die Fahnen geschrieben. Das hat leider nicht geklappt. In Freudenberg wurden jetzt Probebohrungen durchgeführt. Die Auswertung bekommen wir Anfang des Jahres. Wahrscheinlich müssen wir dort aber eine Zisterne einbauen. Für Löschwasserbrunnen müssten wir wohl zu tief bohren. In Langendamm geht das. Allerdings haben wir dort in diesem Jahr keine Firma gefunden, die sich bereit erklärt hat, die Brunnen zu bohren. Mehrmals hatten wir das Projekt ausgeschrieben. Niemand hatte sich beworben.

Eigentlich sollte in diesem Jahr eine Entscheidung zur Entwicklung des Militärflugplatzes Pütnitz fallen. Warum ist das nicht passiert?

Der Investor hat Termine immer wieder verschoben, zuletzt angeblich, weil die Flugverbindungen nicht gepasst haben. Es ist schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Das entscheidet sich Anfang Januar, wenn es einen neuen Termin mit dem Investor gibt.

Wie weit sind die Planungen in Sachen Pütnitz denn?

Der Investor hat eigene Vorstellungen, die wurden teilweise unseren Vorstellungen angepasst. Jetzt muss der Investor entscheiden.

Gibt es einen Plan B?

Es gibt weitere Interessenten, also ja, es gibt einen Plan B. Der liegt aber noch tief in der Schublade.

Die Geschehnisse auf dem Ribnitzer Marktplatz haben in diesem Jahr immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wie schwierig war es, die Situation in den Griff zu bekommen?

Das ist ein vielschichtiges Problem. Wir haben es geschafft, für einen Teil der Jugendlichen, einen Treffpunkt in der ehemaligen Bummi-Krippe zur Verfügung zu stellen. Das wird, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sehr gut angenommen. Die Jugendlichen, die sich nun noch auf dem Marktplatz aufhalten, beispielsweise mit ihren Autos, da haben wir wenig Handhabe. Seit Anfang November haben wir einen Wachdienst im Einsatz, der an den Wochenenden ein Auge auf den Marktplatz hat und notfalls die Polizei ruft. Zumindest am Wochenende ist es dadurch ruhiger geworden. Ansonsten habe ich nichts dagegen, wenn sich junge Menschen auf dem Marktplatz treffen.

Wie kann man die Situation zu 100 Prozent in den Griff bekommen?

Ich glaube nicht, dass man das kann. Dann müsste ständig jemand vor Ort sein und aufpassen. Ich habe nichts dagegen, wenn sich junge Menschen auf dem Marktplatz treffen. Aber sie müssen sich später am Abend an die Gepflogenheiten halten. Es ärgert mich, wenn die Jugendlichen da stundenlang ihr Auto laufen lassen. Auf der einen Seite gehen junge Menschen für Fridays for Future auf die Straße, auf der anderen Seite zerstören sie die Umwelt, in dem das Auto die ganze Zeit läuft.

Dass Sie den Marktplatz sperren wollten, hat für heftige Reaktionen gesorgt. Am Ende hat der Hauptausschuss sein Veto eingelegt. Würden sie das, mit nun etwas Abstand, wieder machen?

Ich würde es wieder versuchen, wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg bringen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit gesehen, der Situation Herr zu werden. Die Polizei hätte dann mehr Verfügungsgewalt gehabt. Der Hauptausschuss hat dann gesagt, wir versuchen erst einmal etwas anderes. Inzwischen muss ich sagen, dass sich die Überwachung am Wochenende bewährt hat. In der Woche hat sich jedoch nichts geändert. Es muss mehr Kontrolle her. Aber die kostet Geld.

Die Planungen für den Bildungscampus sind so gut wie abgeschlossen. Im nächsten Jahr soll Baubeginn sein. Wie schätzen Sie das Projekt ein? Vom ursprünglichen Konzept mussten Sie ja abweichen.

Es ist trotzdem ein gutes Projekt. Wir hatten uns am Anfang zwar mehr vorgestellt. Es ist aber nach wie vor ein Projekt, das unseren Anforderungen entspricht.

Ein Eigenanteil von wohl mehr als 14 Millionen Euro ist für den Bildungscampus zu stemmen. Wie?

Uns bleibt nichts anderes übrig, als Kredite aufzunehmen. In meiner Amtszeit haben wir es geschafft, viel Geld anzusparen, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Mein Vorgänger hatte im Durchschnitt jedes Jahr einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufgenommen. In meiner Amtszeit mussten wir das nicht tun. Und wahrscheinlich werden wir das auch nicht tun, meine Amtszeit endet ja am 30. April. Die Stadt hat viel Geld auf der hohen Kante. Aber wir brauchen auch das Geld für andere wichtige Projekte und für das laufende Geschäft. Deshalb wird die Stadt um eine Kreditaufnahme für den Bildungscampus nicht herumkommen. Die Frage ist natürlich, ob wir von der Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung dafür bekommen.

Dabei geht es um die zuletzt diskutierte Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Der Landkreis hat signalisiert, dass es ohne Erhöhung möglicherweise keine Kreditgenehmigungen gibt. Die Stadtvertretung hat eine Erhöhung der Steuern erneut abgelehnt. Muss das Thema dann nicht schnellstmöglich wieder auf den Tisch?

Noch ist der Haushaltsplan nicht fertiggestellt. Die Stadtvertreter sagen, so lange der Haushalt ausgeglichen ist, müssen wir nicht an der Steuerschraube drehen. Laut der Zahlen, die ich bislang kenne, müssen wir das aber wohl doch. Wir müssen die Steuern ja nicht auf Anhieb auf den Landesdurchschnitt anheben, sondern vielleicht nur die Grundsteuer B in moderaten Schritten in den nächsten Jahren und die Gewerbesteuer vielleicht so lassen, wie sie ist. Allerdings haben Land und Landkreis ganz klar gesagt, dass es keine Kreditgenehmigung gibt, wenn die Steuern nicht auf Landesdurchschnitt angehoben werden. Deshalb ist der Widerstand der Stadtvertretung nicht nachvollziehbar. Anfang des Jahres werden wir noch mal darüber diskutieren müssen. Möglicherweise muss ich in Widerspruch gehen, wenn die Stadtvertretung eine Erhöhung erneut ablehnt. Ein Schaden für die Stadt entsteht trotz ausgeglichenem Haushalt.

Ende April wird ein neuer Bürgermeister Ihr Büro übernehmen. Wenn Sie zurückschauen: Wofür wird Ihre Amtszeit in Erinnerung bleiben?

Es waren schwierige Jahre. Das Geld musste bei geringen Zuwendungen zusammengehalten und trotzdem viele Projekte umgesetzt werden. Das ist uns aber gelungen. Wir haben Geld angespart und können nun beispielsweise den Bildungscampus als teuerstes Projekt verwirklichen. In Damgarten soll für die Bildung Gleiches entstehen. Auch für die Weiterentwicklung der Halbinsel Pütnitz haben wir uns engagiert. Hier sind wir weiter mit Investoren im Gespräch. Auch neue Wohngebiete konnten wir entwickeln. Wir haben gute Voraussetzungen geschaffen. Vieles konnte umgesetzt und wird auch weiterhin umgesetzt werden. Wir konnten die Stadt voranbringen. Wir haben ein super Team in der Verwaltung. Viele, die hier wohnen, sehen das oft nicht. Oft bekommen wir aber sehr positives Feedback von Menschen von außerhalb. Die sagen: Die Stadt ist richtig schön geworden. Das macht mich stolz.

Sie werden Anfang Januar 64. Aus Altersgründen dürfen Sie im März nicht zur Wiederwahl antreten. Mit 63 hätten Sie dürfen. Haben Sie darüber nachgedacht, den Wahltermin vorzuverlegen?

Ich wäre gerne wieder angetreten. Es ist einfach schön, solch eine Stadt zu vertreten. Den Wahltermin hätte man weit vorziehen müssen, wenigstens in den Dezember hinein. Ich habe darüber nachgedacht, einen Antrag zu stellen, die Wahl früher stattfinden zu lassen. Aber ich habe mich mit meiner Familie beraten. Meine Familie und Freunde haben gesagt: Lass es sein. Sie haben mich immer stark unterstützt und mein Engagement ermöglicht. Ich weiß nicht, ob die Stadtvertretung dem zugestimmt hätte.

Was geben Sie ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin auf den Weg?

Er oder sie braucht viel Durchhaltevermögen. Es wird viel Gegenwind geben, aber auch viele Mitstreiter. Auf die Mannschaft hier im Rathaus kann er sich aber auf jeden Fall verlassen. Der Job macht Spaß, ist vielfältig, und man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun.

Was wünschen Sie sich und der Stadt im nächsten Jahr?

Ich weiß, dass ich mich nach meiner Amtszeit in vielen Bereichen einmischen werde, dass ich ehrenamtlich weiter für die Stadt tätig sein möchte. Der Stadt wünsche ich, dass die begonnenen Projekte weitergeführt und gut umgesetzt werden. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich glaube, dass Ribnitz-Damgarten auf einem guten Weg ist.

Von Robert Niemeyer