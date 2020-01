Frank Ilchmanns letzter Neujahrsempfang

Ribnitz-Damgarten

Noch da, aber schon vergessen? Es gehört zum guten Ton bei gesellschaftlichen Anlässen, dass besondere Gäste, zumeist in besonderer Funktion, zu Beginn einer solchen Veranstaltung namentlich begrüßt werden. Doch ausgerechnet Bürgermeister Frank Ilchmann fiel Ribnitz-Damgartens Stadtpräsident während seiner Begrüßungsansprache anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt und des Amtes Ribnitz-Damgarten erst ganz zum Schluss seiner Worte ein. Huth entschuldigte sich, Ilchmann nahm es mit Humor, ebenso wie die gut 300 geladenen Gäste am Freitagabend im Ribnitzer Begegnungszentrum.

„Ich habe dieses Amt mit Leib und Seele ausgeführt“

Es war Ilchmanns letzter Neujahrsempfang als Bürgermeister der Bernsteinstadt, also als Gastgeber. Am 1. März wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Ilchmann hätte gerne zur Wiederwahl kandidiert, darf aber aus Altersgründen nicht. Der Neujahrsempfang, zu dem Gäste aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft eingeladen waren, war ein Anlass, schon mal Abschied zu nehmen. „Ich habe dieses Amt mit Leib und Seele ausgeführt“, sagte der 64-Jährige. Einigen habe sein Stil zwar nicht gefallen. „Ich meine aber, dass ich gemeinsam mit dem Team der Verwaltung immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe.“

Am 1. Mai wird Ilchmann abgelöst. „Die Verwaltungsmitarbeiter wissen aber, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll“, gab er seinem Nachfolger mit auf dem Weg. „Und meine Frau muss jetzt öfter mit mir zurechtkommen“, so Ilchmann augenzwinkernd.

Die Bürgermeisterwahl war eines der beherrschenden Themen der Gäste an diesem Abend. „Ein besonders wichtiger Tag für die Stadt“, sagte Carmen Schröter, die als stellvertretende Landrätin Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth vertrat. Alle vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 1. März waren am Freitagabend anwesend. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt sie und ihre Ziele in der kommenden Woche ausführlich vor.

Einige Ziele seien auch im vergangenen Jahr erreicht worden. In seiner Rückschau auf 2019 hob Ribnitz-Damgartens Bürgermeister hervor, dass mittlerweile alle Ortsteile der Bernsteinstadt staatlich anerkannter Erholungsort geworden sind, der Bildungscampus in Ribnitz West auf den Weg gebracht wurde und die freiwilligen Leistungen, also die finanzielle Förderung der Vereine und des Ehrenamtes, in bisheriger Höhe beibehalten werden. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig der Zusammenhalt ist. „Nur gemeinsam kann man zum Wohle unserer Region etwas erreichen.“

Amtsvorsteher lobt kommunale Familie

Ähnlich sah das Burkhard Schade. Für ihn war es der erste Neujahrsempfang in seiner Funktion als Amtsvorsteher. Im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Ordnungsamtsleiter Ribnitz-Damgartens in die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow und später zum Amtsvorsteher des Amtes Ribnitz-Damgarten gewählt. „Wir sind im Amtsbereich eine gut funktionierende, kommunale Familie“, so Schade. Auch die drei ländlichen Gemeinden des Amtes, Semlow Schlemmin und Ahrenshagen-Daskow hätten sich 2019 weiterentwickelt, stünden aber vor gewaltigen Herausforderungen, beispielsweise bei der Umsetzung der geforderten Maßnahmen der jüngst erstellten Brandschutzbedarfspläne für die Gemeinden.

Erfolgreiche Sportler geehrt

Höhepunkt des Abends war die Ehrung der erfolgreichsten Sportler der Stadt und des Amtes. Marieantonia Welz vom Ribnitzer Sportverein wurde dabei besonders überrascht. Eigentlich hatte Antje Weilandt, Sachgebietsleitung Gebäudemanagement und Sport in der Verwaltung, Welz als Co-Moderatorin für die Sportlerehrung engagiert. In Wahrheit erhielt die 19-jährige Turnerin die Ehrenurkunde für herausragende Leistungen der Stadt und des Amtes. Marieantonia Welz ist Landesmeisterin, Vizelandesmeisterin, Übungsleiterin und wurde vom Kreissportbund als vorbildliche Sportlerin ausgezeichnet.

Ina Lächelt-Schulz, organisatorische Leiterin der Theatergruppe Schlündelgründer, erhielt den Kulturpreis der Bernsteinstadt von Silke Kunz (l.), zweite stellvertretende Bürgermeisterin, Bernsteinkönigin Sophia und Bürgermeister Frank Ilchmann. Quelle: Robert Niemeyer

Den Kulturpreis der Stadt erhielt Ina Lächelt-Schulz für ihr besonderes Engagement als organisatorische Leiterin der Laien-Theatergruppe „Die Schlündelgründer“. Ins Theater zu gehen, sei dank ihr in Ribnitz-Damgarten zu einer „lieb gewonnenen Tradition geworden“, wie Silke Kunz, zweite stellvertretende Bürgermeisterin betonte. Im vergangenen Jahr waren sämtliche Vorstellungen des traditionellen Weihnachtsmärchens der Schlündelgründer ausverkauft gewesen, sogar die Zusatzvorstellung.

Die Geehrten des Neujahrsempfangs Kulturpreis der Stadt und des Amtes Ribnitz-Damgarten: Ina Lächelt-Schulz, organisatorische Leiterin der Theatergruppe „Die Schlündelgründer“. Ehrung aufgrund ihrer Auszeichnung beim Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen: Gabi Raskop, Leiterin der Kunstgalerie im Kloster; Monika Boguslawski, seit Jahren ehrenamtlich für die Verkehrswacht engagiert. Auszeichnung für herausragende Leistungen im Sport: Marieantonia Welt, Turnerin beim Ribnitzer SV. Ausgezeichnete Sportler: Philipp Lass (Rudern, Ribnitzer SV), Carolin von Klitzing (Turnen, Ribnitzer SV), Lina-Marie Armbrecht, (Turnen, PSV RDG), Albert Rostmaev (Judo, PSV RDG), Lara Kleist (Karate, PSV RDG), Caroline Lass (Reiten, SG Wöpkendorf), Marie Hauer (Duathlon, TG triZack Rostock), Marcus Klemp (Rudern, Ribnitzer SV). Ausgezeichnete Mannschaften:Karate-Team des PSV RDG, Turnerinnen AK 7 PSV RDG, männliche Jugend B des Ribnitzer Handballvereins.

Von Robert Niemeyer