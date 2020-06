Frank Liebmann restauriert Ribnitzer Orgel: „Es ist eine Freude“

Ribnitz-Damgarten

Frank Liebmann ist Tischlermeister und arbeitet bei der Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH. Zur Zeit ist er in Ribnitz tätig. Hier führen er und zwei weitere Kollegen die im Sommer letzten Jahres begonnenen Restaurierungsarbeiten an der Orgel der Klosterkirche fort. Diese wurde 1839/40 von Heinrich Rasche aus Rostock erbaut. Letzmalig wurde auf ihr Mitte der 1980er Jahre gespielt.

Balg- und Windanlage wird aufgearbeitet

„Damit sie wieder erklingen kann, muss unter anderem die Balg- und Windanlage aufgearbeitet werden. Das ist meine Aufgabe“, sagt der 56-Jährige. Die Orgel sei sehr solide gefertigt, berichtet er weiter. „Daran mitarbeiten zu dürfen, sie wieder bespielbar zu machen, ist eine große Freude.“

Am 9. August soll ihre Wiedereinweihung stattfinden. Dieser Termin fällt genau in seinen Sommerurlaub, den er mit seiner Frau und dem jüngsten Sohn an der Mecklenburgischen Seenplatte verbringen will. „Wenn alles klappt, machen wir zur Orgelweihe einen Abstecher nach Ribnitz.“

Von Edwin Sternkiker