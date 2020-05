Frank Olschofski aus Barth: früher Fernfahrer – heute Verkäufer

Barth

Frank Olschofski lebt schon seit 1984 in Barth und ist der Liebe wegen in die Vinetastadt gezogen. In Barth habe er sich gleich wohl gefühlt. „Es ist ein sehr schönes, kleines Städtchen“, sagt der 55-Jährige.

Seit einem Jahr arbeitet er bei Pauls Posten Heimtex. „Bei den Barthern ist das Geschäft bekannt als gelbes Gebäude oder PP Heimtex.“ Zuvor war er als Fernfahrer unterwegs – „vom Nordpol bis nach Sizilien“, wie er selbst sagt.

Neue berufliche Orientierung

Zwar sei er viel rumgekommen, aber der Beruf habe er auch sehr viele Nachteile. „Die Parkplatzsituation, die Verkehrsdichte und die vielen Baustellen“, zählt Frank Olschofski einige Nachteile auf. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, sich beruflich neu zu orientieren. „Jetzt brauche ich nur noch zwei Minuten bis zur Arbeit und habe mehr Zeit für die Familie.“

