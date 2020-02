Ahrenshoop

DJ Erwin heißt eigentlich Frank Seiter. In der 1. Klasse bekam der heute 50-Jährige den Spitznamen Erwin verpasst. „Es gab eine Fernsehserie mit einem Erwin. Wahrscheinlich sah ich der Figur ähnlich“, sagt der Ahrenshooper, der demnächst nach Damgarten zieht. Auf allen möglichen Festen ist Frank Seiter, der im April zum dritten Mal Vater wird, als DJ unterwegs, vor allem bei den Tonnenfesten. „Tonnenabschlagen ist Kult, das muss man leben. Außenstehende können das oft nicht verstehen“, sagt Seiter. Er selbst ist Mitglied beim Tonnenbund Ahrenshoop und unter anderem dreimaliger Bezirkstonnenkönig und zweimaliger Bezirksstäbenkönig. Seiter arbeitet hauptberuflich für einen Heizungs- und Sanitärgroßhändler in Rostock, hat aber auch schon etwas weiter weg gelebt, unter anderem in Hamburg. „Aber es zieht einen immer wieder in die Heimat zurück, zur Familie, zu Freunden“, so der 50-Jährige.

Von Robert Niemeyer