Franzburg

Das Gotteshauses der Kleinstadt Franzburg ist von beeindruckender Größe. Es ist indes nur ein Teil der Kirche des infolge der Reformation aufgelösten Zisterzienserklosters Neuenkamp. Der im Innern in ein evangelisches Gotteshaus umgewandelte Gebäuderest ist Zeugnis einer großen Geschichte. 1231 erlaubte Rügenfürst Wizlaw I. die Gründung des Klosters und stellte dafür Land zur Verfügung. Neuenkamp spielte eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, hier wurden Fürsten von Rügen beerdigt. Oberirdisch sichtbar ist nur noch das südliche Querschiff der Kirche. Im Mittelalter stand an dieser Stelle der Komplex der Klosterbauten.

Bedeutendster Sakralbau Pommerns

Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege bezeichnet diesen in dem von Prof. Haik Porada und Wolfgang Schmidt herausgegebenen Sammelband zum kirchlichen Leben zwischen Trebel und Strelasund als den seinerzeit bedeutendsten mittelalterlichen Sakralbau Pommerns. Nach der Säkularisierung des Klosters infolge der Reformation erfolgte ab 1578 ein Umbau des Komplexes zum Schloss auf Veranlassung Herzog Bogislaw XIII. (1544 bis 1606), der 1587 zu Ehren seines Schwiegervaters Franz von Braunschweig-Lüneburg die Stadt Franzburg gründete. Schon 1605 wurde diese Residenz wieder aufgegeben.

Plan des Klosters Neuenkamp an der Kirchentür, oben ist der heute genutzte Teil zu sehen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Heute liegen am Rande der die Kirche umgebenden Grünfläche Steine, Spolien, Zeugnisse der Klostergeschichte. Der Franzburger Karl-Heinz Grießbach hat sie gesammelt. „Sie liegen an Stellen, die zu Steinen der Kirche passen“, erläutert der Rentner. Weitere alte Klostersteine wurden zum Beispiel im Keller des ehemaligen Landratsamtes vermauert, erzählt er. Das als Verwaltungs- und Wohnhaus der kurzen Franzburger Residenzzeit 1591 errichtete Gebäude diente auch später als Verwaltungssitz, zuletzt des Kreises Franzburg. Nach einem Brand 1925 erfolgte der Umzug nach Barth.

Bessere Informationen zur Klostergeschichte geplant

Grießbach hat die Initiative für die Aufstellung einer erläuternden Tafel ergriffen und Michael Schirren für das Vorhaben gewonnen. „Noch wirken die Steine wie eine Wegebegrenzung“, sagt der Wissenschaftler. Sie sollen in Absprache mit dem Bürgermeister an einer Stelle zusammengefasst werden. Der Text sei fertig, die Corona-Krise habe die Fertigung der Tafel und deren Aufstellung verzögert. Ein Plan soll die Dimensionen und Lage des Baus verdeutlichen.

Die von Karl-Heinz Grießbach (links im Bild) gesammelten Spolien Quelle: eob

Infotafel für ersten Standort bei Neubauhof

Es ist noch eine zweite Tafel geplant. Der Standort dürfte für die meisten Pommern eine Überraschung sein. Denn das Kloster Neuenkamp wurde keineswegs im heutigen Franzburg gegründet, sondern in der Nähe des späteren Neubauhof am Ostufer des Richtenberger Sees. In der Nähe dieses ersten Standortes, am Radweg auf dem alten Kleinbahndamm, soll Schild Nummer 2 aufgestellt werden.

Dass nach 1231 nicht auf dem heutigen Kirchengelände gebaut wurde, ist indes grundsätzlich schon seit den 1960er Jahren bekannt. Das Verdienst der Entdeckung kommt Rolf Gerlach zu, der sich mit der Frühphase Neuenkamps in seiner an der Greifswalder Theologischen Fakultät gefertigten Dissertation von 1962 befasste. Er wertete insbesondere Schriftstücke der Klosterzeit aus, die zuvor wenig beachtet wurden. An dem von ihm auf dieser Grundlage vermuteten Standort fand er im Bereich eines noch so bezeichneten Klosterbergs Feldsteinfundamente und Backsteine. Vernässte Teiche und Wiesen, die er bei seiner Begehung feststellte, dürften Erinnerungen an die Fischzucht der Mönche gewesen sein.

Reste der Ausstattung des 13. Jahrhunderts gefunden

2016 bis 2018 folgten genauere Untersuchungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Landesamtes. Sie fanden unter anderem zeitgenössische Keramik, Blei zur Beschwerung von Netzen, Buchverschlüsse und Hinweise auf bleiverglaste Fenster, Überreste eines Weihwassereimers und Fragmente einer päpstlichen Bulle, eines Bleisiegels des 1294 bis 1303 amtierenden Papstes Bonifatius VII, einen Hinweis auf Korrespondenz mit Rom.

Verlegung an späteren Standort nach 1300

Wie Michael Schirren schreibt, lässt sich das Fundmaterial zu einem großen Teil in des 13. Jahrhundert datieren und stützt damit die These Gerlachs vom ersten Klosterstandort. Allerdings müssten noch viele Detailfragen zum Beispiel zum Gebäudebestand geklärt werden. Auch ist noch unklar ob der Stifter Wizlaw I. oder Mitglieder seines Hauses nahe Neubauhof im ersten Kloster beerdigt wurden.

Gerlach geht davon aus, dass die Verlegung auf den zweiten Standort von um 1300 bis 1309 erfolgte. Warum das geschah, ist unbekannt.

Die nahe dieses Hinweisschildes gelegene sogenannte Mönchsquelle ist ein beliebtes Wanderziel Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer