Bei einem Unfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Die 54-Jährige aus der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow war nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 22 in Richtung Damgarten unterwegs. Kurz hinter Daskow kam sie mit ihrem Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 54-Jährige ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Die Landesstraße musste für etwa 20 Minuten halbseitig gesperrt werden. Am Wagen der Frau entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird polizeilich auf rund 16 000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.08.

