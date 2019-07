Ahrenshoop

Einen außergewöhnlichen Fund haben am Dienstag Antje Grabow (vorn) und Stefanie Lormis am Strand von Ahrenshoop gemacht. In Höhe der Klinik stießen die Rostockerinnen auf einen Ast mit unzähligen weiteren Ast-Ansätzen. Mit aller Kraft schleppten die beiden Frauen den Fund zum Auto. Die Rinde soll entfernt werden, dann wird der Ast für die Präsentation von handgemachtem Schmuck in dem kleinen Atelier „Ich und du – unbedingt Meer“ in Born verwendet. Ein Atelier in Rostock haben sie zugunsten des neuen Domizils in Born aufgegeben. Die Arbeit bezeichnen sie als Hobby. Foto: Timo Richter

Timo Richter