Prerow

Es kehrt einfach keine Ruhe ein in die Freie Schule in Prerow. Seit einem Jahr kommt das Haus nicht aus den Schlagzeilen heraus.

Es begann mit der Geschichte um den Abiturienten Fiete Korn, der nach seiner kritischen Abi-Rede vom damaligen Schulleiter angezeigt wurde und dadurch bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte. Es gab anschließend von anderer Seite Stasi-Vorwürfe und Behauptungen, der Schulträger hätte es nur auf die Immobilie des Schulgeländes abgesehen.

Mit dem neuen Schulleiter (der Vorgänger ging in den Ruhestand) sollte die Schule wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Doch im vergangenen Herbst gab es ein Handgemenge im Schulhaus mit dem Schulleiter und einem ehemaligen Lehrer.

Am vergangenen Samstag gab es den Abiball für die 12. Klasse. In einer Woche beginnen die Sommerferien für die Freie Schule (die Schule hat einen etwas anderen Ferienplan). Nun erreicht der nächste Schlag die gebeutelte Bildungseinrichtung: Neun Lehrern und Mitarbeitern der Verwaltung, etwa dem Sekretär, wurde vom Schulträger betriebsbedingt gekündigt. Gestern machten Schüler und Lehrer ihrem Unmut Luft und protestierten sehr laut auf dem Schulhof. Der Bürgermeister von Prerow wurde ausgebuht und ihm ein „Sie tun nichts für uns!“ von Schülern an den Kopf geworfen.

Plötzlich ohne gymnasiale Oberstufe

Rund 20 Lehrer haben im Schuljahr 2020/2021 die Freie Schule verlassen oder sind jetzt „gegangen worden“. Die letzten Kündigungen sind aus Sicht des Schulträgers eine logische Konsequenz einer Entscheidung des Bildungsministeriums in Schwerin: Das hatte vor gut zwei Wochen der Schule die Schulgenehmigung für die gymnasiale Oberstufe entzogen, weil das Gros der 11. Klasse im Winter an andere Schulen abwanderte, unter anderem weil sie wohl mit den häufigen Lehrerwechseln nicht mehr einverstanden waren.

„Den Vertrag mit den sechs verbliebenen Schülern der 11. Klasse mussten wir fürs kommende Schuljahr auflösen, weil die Beschulung einer so kleinen Klasse nicht funktioniert“, sagt Rüdiger Lorch, Vorstand der Semper Holding AG in Leipzig und Geschäftsführer des Schulträgers, der Darßer Bildungszentrum gGmbH, die zur Semper Holding GmbH in Dresden gehört.

Rüdiger Lorch (li.) vom Schulträger und der scheidende Schulleiter Christian Kast Quelle: Klaus Amberger

Auch die kommende 11. Klasse, die jetzigen Zehntklässler, müssen sich eine neue Schule suchen. „Wir wollten die Abiturstufe fortsetzen, aber Schwerin hat eine andere rechtliche Auffassung“, so Lorch. Zwar gebe es eine Verwaltungsklage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, aber das dauere und Schüler hätten keine Zeit, zu warten.

440 Schüler hatte Prerow vor einem Jahr, jetzt dürften es noch 250 sein. Weniger Schüler heißt weniger Finanzhilfe vom Land und Lehrerpersonalüberhang, der nun per Kündigung abgebaut wird oder werden muss.

Schulleiter inkompetent?

Volker Zorr (60) ist seit 30 Jahren Lehrer. „Auch ich habe eine Kündigung erhalten, völlig überraschend, eine Woche vor unserem Ferienbeginn“, sagt der Lehrer frustriert. „Der Schulleiter ist seit zwei Monaten verschwunden, es wurden Lehrer rausgeekelt – einige Klassen hatten in diesem Schuljahr vier unterschiedliche Deutschlehrer“, empört sich der Pädagoge. „Sollen hier gewachsene Strukturen zerstört werden?“, frage er sich.

Den seit gut zwei Monaten krankgeschriebenen Schulleiter Christian Kast bezeichnet er als inkompetent, als ungeeignet für die Funktion. „Es gibt ein Mindestmaß an Anforderungen an einen Schulleiter – nicht ansatzweise konnte er die Erwartungen erfüllen“, schimpft Zorr. Der Vorsitzende des Schulelternrates, René Wegener, meint, dass die Befähigung des Leiters in Schwerin abgesegnet wurde. Semper-Vorstand Lorch bestätigt, dass Schulleiter Kast zum Ende des Schuljahres gekündigt hat: „Aus privaten Gründen und weil das Arbeits- und das soziale Umfeld in Prerow für ihn schwierig war.“

Lehrer Volker Zorr Quelle: Christian Rödel

Handwerkliche Fehler und eine sture Gemeinde

Elternvertreter René Wegener sagt: „Zwanzig Jahre Aufbauarbeit für eine Schule werden hier vernichtet.“ Das Ministerium könne doch nicht einfach so die gymnasiale Oberstufe ohne eine Frist streichen. Er bedauert die handwerklichen Fehler, die dem Schulträger unterliefen. „Der Kontakt zu den Eltern und zu der Region hätte besser laufen müssen – wir verfügen doch über die notwendigen Netzwerke.“ Für ihn sei aber ebenso die Gemeinde Prerow verantwortlich für das Durcheinander. „Sie hat immer gegen den Schulträger gearbeitet und zeigte sich oft stur“, sagt Wegener resigniert.

Der Prerower Bürgermeister widerspricht: „Das sehe ich nicht so. Wir können uns doch nicht in die Personalangelegenheiten der Schule einmischen, auch wenn es kein glücklicher Umstand ist, wenn hier Lehrer entlassen werden.“ Aber das Verhältnis zum Schulträger sehe er in der Tat kritisch. „Wir kommen nicht zueinander“, formuliert es der Bürgermeister. Deshalb würde es ihn freuen, wenn ein anderer Schulträger übernehmen würde. Nach seinen Worten stehe die Semper Holding bereits in Verhandlungen mit einem Nachfolger.

Wie geht es weiter?

Rüdiger Lorch antwortet auf die Frage, ob Semper als Träger erhalten bleibt, zurückhaltender: „Wir werden sehen.“ Er bezeichnet die Haltung der Gemeinde gegenüber Semper als schwierig, obwohl man ordentlich miteinander geredet habe. „Wir haben nicht vor, den Grundbestand der Schule infrage zu stellen“, sagt Lorch. „Für uns steht fest, dass wir die Grund- und weiterführende Schule ins neue Schuljahr begleiten werden und viel für den Standort tun.“

„Wir sind belogen worden“, sagt Lehrer Volker Zorr. „Ohne Abiturstufe kann man die Schule vergessen“, meint Elternvertreter René Wegener. Mike Ziogas, die Schülersprecherin, sagt: „Semper hat viel zu wenig für uns Schüler getan.“ Das Fazit der 18-jährigen Abiturientin: „Es ist total stressig für Schüler, wenn so viele Lehrer gehen, vor allem wenn es gute sind.“

Von Klaus Amberger