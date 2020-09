Prerow

Stasi-Vorwürfe gegen den Betreiber der Freien Schule in Prerow: Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Rüdiger Lorch, der Geschäftsführer der Dresdner Semper GmbH, die in Deutschland 20 freie Schulen betreibt, in der DDR für die Staatssicherheit tätig gewesen sein. Auch die Freie Schule in Prerow wird von Semper betrieben. Sie war nach einer kritischen Rede, in der der Abiturient Fiete Korn Einschüchterungsversuche und eine „Überwachungsmentalität der Schulleitung“ angeprangert hatte, bundesweit bekannt geworden.

Die Stasi-Vorwürfe sind auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst seit längerem ein Thema, über das es Gerüchte gibt. Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG teilte der Direktor der Schule, Gerald Schaarschmidt, mit: „Herr Lorch (Jahrgang 1970) wurde im September 1988 zum Ministerium des Innern zur Erfüllung seiner Wehrpflicht einberufen und nach einer Versetzung zum Wachregiment Berlin im Januar 1990 entlassen.“ Schaarschmidt selbst sei bis 2001 im Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern tätig gewesen und „in dieser Zeit auch auf eine MfS-Tätigkeit geprüft worden“. Ein Ergebnis dieser Überprüfung wird nicht genannt.

Anwalt Diestel : „Es gibt bei ihm nichts.“

Laut der unterschriebenen Verpflichtung habe Lorch sich am 1. September 1988 bereiterklärt, „im Ministerium für Staatssicherheit als Unteroffizier auf Zeit – mindestens drei Jahre – Dienst zu leisten“. Am 16. Januar 1989 ist Lorch zum Wachregiment „Feliks Dzierzynski“, dem militärischen Arm der Staatssicherheit, versetzt worden. Lorch war 18 Jahre alt, als er die Verpflichtung unterschrieb.

Lorchs Anwalt, der letzte DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel, sagte der OZ: „ Rüdiger Lorch ist ganz normal zum Grundwehrdienst eingezogen worden. Niemand konnte sich damals aussuchen, wo er dann hinkam.“ Lorch sei in den Strukturen des Ministeriums für Staatssicherheit gelandet. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass er konspirative Arbeit geleistet, also gespitzelt habe. Diestel: „Es gibt bei ihm nichts, womit man einen Menschen dreißig Jahre nach der Wende diskreditieren kann.“ Lorch habe eine Geheimnisverpflichtung unterschrieben, „so wie jeder andere Soldat auch“.

Von Benjamin Fischer