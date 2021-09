Prerow

Die Abiturprüfungen vor den Sommerferien konnten nur mit Ach und Krach über die Bühne gebracht werden, Lehrkräfte verließen die Freie Schule Prerow beziehungsweise wurden gekündigt, Schülerinnen und Schüler demonstrierten auf dem Schulhof für den Erhalt der Bildungseinrichtung.

Die Voraussetzungen für einen regulären Start in das neue Schuljahr schienen denkbar schlecht – zudem auch noch die Oberstufe vom Bildungsministerium entzogen und die Kündigung des Mietvertrages für das Hauptgebäude durch die Kommune gerichtlich bestätigt wurde.

Doch die ersten Tage des neuen Schuljahres verliefen angesichts der Negativschlagzeilen überraschend gut. Übereinstimmend sprechen Eltern, die auf dem benachbarten Parkplatz auf ihre Kinder warten, von einem gelungenen Start ins neue Schuljahr, sehen sich auch durch ihren Nachwuchs bestätigt. In den ersten Tagen haben die Kinder keine Auffälligkeiten erlebt.

17 Klassen in der Freien Schule Prerow gebildet

Das bestätigt auf Nachfrage auch der Vorstand der Semper Holding AG, Rüdiger Lorch, die die Schule betreibt. „Wir stellen fest, dass der Schulstart komplikationsfrei und gut organisiert erfolgen konnte.“ Alle Unterrichtsfächer seien durch 29 fest angestellte Lehrkräfte besetzt. Es konnten Rüdiger Lorch zufolge einige Mitarbeiter zurückgewonnen werden, zudem habe eine neue Lehrkraft ihre Tätigkeit am Darßer Bildungszentrum aufgenommen.

Es wurden insgesamt 17 Klassen gebildet, verteilt auf die Jahrgänge eins bis zehn. Die zum Abitur führende Oberstufe existiert aktuell nicht mehr. Eingeschult wurden insgesamt 25 Kinder.

Jahrgangsübergreifender Unterricht

Martin Schramm – hier während einer Schülerdemo – übernimmt als stellvertretender Schulleiter die Nachfolge von Christian Kast. Quelle: Timo Richter

Mit Beginn des neuen Schuljahres übernimmt der stellvertretende Schulleiter Martin Schramm vorerst die Nachfolge von Christian Kast. Der hatte nach seiner Einführung im Oktober vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen gekündigt. „Wir freuen uns, dass ein engagierter Kollege aus den eigenen Reihen diese Verantwortung übernimmt“, so Rüdiger Lorch.

In der Integrativen Gesamtschule erfolgt der Unterricht für Schülerinnen und Schüler einer Klassenstufe gemeinsam. So steigen die Kinder bis zur Klasse neun immer automatisch auf, sie werden nicht versetzt. Es gibt aber auch jahrgangsübergreifenden Unterricht in den Fremdsprachen in den Klassenstufen acht und neun. Da dort nur wenige Schülerinnen und Schüler sind, „lässt sich das sehr gut methodisch und didaktisch umsetzen“, so Rüdiger Lorch. Das gemeinsame Lernen stehe im Vordergrund und zeichne die Schule auch aus.

Berufung gegen Kündigungsurteil

Wie bereits angekündigt, will die Semper Holding AG sowohl die Kündigung des Mietvertrages durch die Kommune als auch den Entzug der Oberstufe juristisch prüfen lassen. Gegen das Urteil in der Auseinandersetzung wegen der Kündigung hat die Schulträgerin Berufung eingelegt. „Die juristischen Möglichkeiten zu diesen Sachverhalten werden ausgeschöpft“, konstatiert Rüdiger Lorch.

Im Zusammenhang mit der Kündigung steht auch der im vergangenen Jahr ins Spiel gebrachte Neubau einer Schule in Born. Auf dem Gelände der alten Schule in dem Boddendorf soll ersten Vorstellungen zufolge das Darßer Bildungszentrum in einen Neubau umsiedeln. Ursprünglich gab es Überlegungen der neuen Schulträgerin, in Born einen Berufsschulstandort zu etablieren. Mit Blick auf das laufende Verfahren ist eine „schlussendliche Beurteilung der Sachverhalte momentan nicht möglich“, antwortet Rüdiger Lorch, ob die Pläne für den Bau einer neuen Schule noch weiterverfolgt werden.

Praktikum nach Kritik

In der Vergangenheit geriet das Darßer Bildungszentrum immer wieder in die Schlagzeilen. Deutschlandweit bekannt wurde die Einrichtung vor einem Jahr. Nach dessen sarkastisch formulierter Kritik an den Zuständen in der Schule hatte der damalige Schulleiter Gerald Schaarschmidt den Schüler Fiete Korn angezeigt. Nach der Berichterstattung wurde der Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann aufmerksam und bot dem Schüler ein Praktikum in seiner Redaktion „ZDF Magazin Royale“ an.

