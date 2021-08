Klockenhagen

Der Sommer verabschiedet sich allmählich. Auf den Feldern in der Region herrscht mittlerweile Hochbetrieb. Glücklicherweise können lieb gewonnene Traditionen in der Erntezeit in diesem Jahr wiederbelebt werden. So auch die Erntekronenschau, die alljährlich im Freilichtmuseum in Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten stattfindet.

Handgemachte Kunstwerke

In der Reihe der Sonntagsveranstaltungen des Freilichtmuseums hat die Schau ihren festen Platz. An diesem Sonntag, 22. August, werden die handgemachten Kunstwerke erstmals präsentiert. Der Bauernverband Nordvorpommern veranstaltet die Erntekronenschau gemeinsam mit dem Museum für die Geschichte des alten Mecklenburgs.

Um 14 Uhr geht es los. Eröffnungsredner ist der Geschäftsführer des Bauernverbandes, Christian Ehlers. Die Warnemünder Tanzgruppe zeigt traditionelle Tänze.

Organisator Reinhard Ruschinzik war seit Juni in der Region unterwegs. Tatsächlich ist es ihm gelungen, trotz Pandemiezeiten altbewährte und auch junge Leute zum „Knüppern“ und Gestalten der Erntekronen zu motivieren. Frühzeitig muss diese Motivation erfolgen, weil die Binderinnen rechtzeitig auf die Felder müssen, um die verschiedenen Getreidesorten für eine vielfältige Erntekrone per Hand zu schneiden.

Langwieriger Prozess

Das Binden der kleinen Kunstwerke ist ein langwieriger Prozess und dauert viele Tage. Als kleines Zentrum des Bindens kann man das kleine Dorf Neuenrost bezeichnen. In der Gärtnerei Schwiedeps entstehen gleich drei Erntekronen. Neugierige können dort mit ein bisschen Glück zu den Geschäftszeiten schon mal live ein paar Eindrücke erhaschen.

Bis zum traditionellen Erntefest am 12. September können die Gäste des Freilichtmuseums sich die Erntekronen anschauen und abstimmen. Beim Erntefest wird die schönste Erntekrone prämiert.

